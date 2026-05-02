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Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Miami

Wer holt sich in Miami die Pole Position? LIVE-Infos:

Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Miami Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Sprint ist es Zeit für das Qualifying des GP von Miami (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Königsklasse des Motorsports musste vor dem Rennwochenende in den USA eine Zwangspause einlegen. Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurden kriegsbedingt abgesagt.

Doch mit dem Rennwochenende in Miami kehrt die F1 wieder zurück.

McLaren holte sich vor wenigen Stunden mit dem Sprint-Sieg von Lando Norris viel Selbstvertrauen (zum Sprint-Bericht >>>). Kann Mercedes mit Antonelli und Russell wieder zurückschlagen?

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