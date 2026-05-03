Nächste Pole für Antonelli! "Es ist großartig"

Er ist jung, talentiert und erfolgreich!

Andrea Kimi Antonelli belohnte sich in Miami mit der nächsten Pole Position in der noch jungen F1-Saison (zum Quali-Bericht >>>).

Der erst 19-jährige Italiener wird in Miami beim vierten Saisonrennen zum bereits dritten Mal das Rennen von der besten Startposition eröffnen.

Doch für Mercedes ist es zum ersten Mal in dieser Saison kein Front-Row-Lockout. Denn für George Russell (GBR) verlief die Qualifikation eher enttäuschend. Der Brite landete hinter Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und dem Sprint-Sieger Lando Norris (McLaren) nur an der fünften Stelle.

Antonelli kämpft sich nach dem Sprint in die Quali hinein

Für Antonelli endete der "Super-Samstag" aber natürlich hervorragend.

Zunächst musste er sich aber beim Sprint noch nach einem schwachen Rennstart (zum Sprint-Bericht >>>) und auch einer bitteren Zeitstrafe mit dem sechsten Platz zufrieden geben. "Es war ein schwieriger Start in den Tag", erklärte der Italiener.

Doch Antonelli gab wenige Stunden danach in der Qualifikation mit der Miami-Pole die perfekte Antwort. "Ich bin mit dem Qualifying sehr zufrieden", so der italienische Hoffnungsträger.

Verliert Antonelli beim Start wieder die Führung?

Beim Italiener gibt es zurzeit, trotz seines jungen Alters, nur wenige Schwachpunkte. Doch einer ist noch ziemlich gravierend.

Denn Antonelli verpatzte bereits während der ersten Saisonrennen einige Rennstarts. "Es wäre schön, morgen keine Positionen zu verlieren", so der Italiener.

Ob ihm dies gelingt und er seine Erfolgsserie mit dem dritten Rennsieg in Folge prolongieren kann, wird sich am Sonntag beim GP von Miami zeigen (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).