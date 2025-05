Oscar Piastri entscheidet das dritte und letzte freie Training in Barcelona für sich.

Der McLaren-Pilot setzt mit einer 1:12,387 die schnellste Zeit am frühen Samstagnachmittag und verweist Teamkollege Lando Norris klar auf Platz zwei (+0,526). Charles Leclerc wird im Ferrari Dritter, der Abstand beträgt bereits über sieben Zehntel (+0,743).

Vierter wird George Russell im Mercedes (+0,752), gefolgt von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,988) und Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar (+0,995).

Ebenfalls in den Top Ten klassieren sich Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/+1,018), Fernando Alonso (Aston Martin/+1,027), Lewis Hamilton (Ferrari/+1,140) und Liam Lawson (Racing Bulls/1,250). Yuki Tsunoda wird im zweiten Red Bull 14.

Um 16:00 Uhr steigt das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag. In Barcelona gewann in 31 von 34 Rennen ein Fahrer, der in der ersten Startreihe gestanden ist. Zum LIVE-Ticker >>>

