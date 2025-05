Es geht Schlag-auf-Schlag in der Formel 1. Nach dem Monaco-GP gastiert die Motorsport-Königsklasse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Das neunte Rennen der Saison markiert das Ende des Europa-Trios nach Imola und Monaco.

In der Fahrerwertung führt weiterhin Oscar Piastri vor Monaco-Sieger Lando Norris und Max Verstappen – McLaren dominiert damit auch die Konstrukteurswertung.

Zeitplan für den Spanien-GP

Das Rennwochenende in Barcelona bietet ein klassisches Wochenendformat mit drei freien Trainings, dem Qualifying am Samstag und dem Rennen am Sonntag.

Los geht’s am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. Freien Training, ehe um 17:00 Uhr das 2. Training folgt. Am Samstag findet das 3. Freie Training um 12:30 Uhr statt, das Qualifying steigt dann um 16:00 Uhr. Das Rennen beginnt am Sonntag um 15:00 Uhr. Alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Tag Session Uhrzeit Freitag, 30. Mai Freies Training 13:30 Uhr Freitag, 30. Mai Freies Training 17:00 Uhr Samstag, 31. Mai Freies Training 12:30 Uhr Samstag, 31. Mai Qualifying 16:00 Uhr Sonntag, 1. Juni Rennen 15:00 Uhr

Vorjahressieger & Rekordsieger in Barcelona

Vorjahressieger (2024): Max Verstappen (Red Bull)

Meiste Siege in Barcelona: Lewis Hamilton und Michael Schumacher (je 6 Siege)

Weitere Erfolge: Max Verstappen (4 Siege – 2016, 2022, 2023, 2024)

Streckeninfos – Circuit de Barcelona-Catalunya

Länge: 4,655 km

Runden: 66

Renndistanz: 307,236 km

Rundenrekord: 1:16.330 (Max Verstappen, 2023)

TV-Übertragung in Österreich

In Österreich wird das gesamte Rennwochenende von ORF1 als auch auf Sky Sport F1 live übertragen.

Die Übertragung des Qualifyings am Samstag beginnt um 15:40 Uhr. Die Vorberichterstattung für den Grand Prix am Sonntag startet bereits um 13:40 Uhr.