Formel 1 in Spielberg: Alle Infos zur idealen Anreise

Der Countdown läuft! In wenigen Tagen verfällt ganz Österreich erneut in Motorsport-Ekstase: Die Formel 1 kommt in die Steiermark und macht am Red Bull Ring in Spielberg Halt.

Wie schon im Vorjahr werden auch heuer mehr als 300.000 Motorsportfans erwartet, darunter neben zahlreichen rot-weiß-roten Fans freilich eine große Menge niederländischer Anhänger von Weltmeister Max Verstappen.

Um eine möglichst komfortable Anreise zu haben, ist Planung im Voraus das A und O. LAOLA1 liefert dir alle Informationen sowie Tipps für die bestmögliche Anfahrt zum Großen Preis von Österreich 2025.

Die Anreisemöglichkeiten im Überblick

Mit dem Auto:

Wer mit dem Auto in das grüne Herz von Österreich reist, sollte eine möglichst frühe Anreise planen, um rechtzeitig an der Strecke zu sein. Aufgrund von Baustellen gibt es einige einspurige Streckenteile, die zu Verzögerungen führen können. Es wird eine Ankunftszeit vor 8 Uhr empfohlen. Details zur Anreise mit dem Auto aus der Richtung ...

Wien: A2 – Knoten Seebenstein – S6 – Knoten St. Michael – S36. Zu beachten: Einspurige Fahrbahn am Semmering sowie beim Knoten St. Michael im Bereich Leoben in beiden Fahrtrichtungen.

A2 – Knoten Seebenstein – S6 – Knoten St. Michael – S36. Zu beachten: Einspurige Fahrbahn am Semmering sowie beim Knoten St. Michael im Bereich Leoben in beiden Fahrtrichtungen. Graz: A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark oder A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36

A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark oder A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36 Kärnten: S37 – B317 – Neumarkt – Judenburg West – S36 oder A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark

S37 – B317 – Neumarkt – Judenburg West – S36 oder A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark Salzburg : A10 – St. Michael im Lungau – B96 – Tamsweg – Murau – Judenburg

: A10 – St. Michael im Lungau – B96 – Tamsweg – Murau – Judenburg Oberösterreich: A9 – Bosrucktunnel* – Trieben – B114 – Triebener Tauern – Pöls – via Fohnsdorf (Beschilderung vor Ort folgen!). Ausfahrt Trieben wird aufgrund der Baustelle am Knoten St. Michael empfohlen.

A9 – Bosrucktunnel* – Trieben – B114 – Triebener Tauern – Pöls – via Fohnsdorf (Beschilderung vor Ort folgen!). Ausfahrt Trieben wird aufgrund der Baustelle am Knoten St. Michael empfohlen. Region Schladming: B320 – Liezen – B113 – Trieben (nicht A9) – B114 – Triebener Tauern – Pöls – via Fohnsdorf. Ausfahrt Trieben wird aufgrund der Baustelle am Knoten St. Michael empfohlen.

Vor Ort helfen Beschilderungen, den Weg zum Ring zu finden. Die zuständigen Ordner vor Ort leiten dich zum nächstgelegenen Parkplatz passend zur Route weiter. Von allen Parkplätzen ist die Strecke zu Fuß erreichbar.

Mit dem Motorrad:

Der Weg mit dem Motorrad deckt sich bis zum Red Bull Ring mit dem der Autofahrer, vor Ort sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Auf der Zufahrt zur Strecke gibt es einige Checkpoints - denen musst du einfach folgen, um den zentralen Motorrad-Parkplatz nähe P4 zu erreichen. Gegen eine Gebühr von 15 Euro pro Tag oder 35 Euro für das Wochenende kannst du dein Equipment sicher verstauen lassen. Eine frühe Anreise ist hier ebenfalls empfohlen.

Mit dem Zug:

Mit einem ÖBB-Sparschienen-Ticket kommst du von allen Richtungen Österreichs zum Bahnhof in Knittelfeld. Dort steht ein Angebot an kostenloser Shuttlebusse zur Verfügung, welche dich von Freitag bis Sonntag an die Strecke bringen, Von 7-20 Uhr fahren diese im 20-Minuten-Takt, von 20-23 Uhr im 30-Minuten-Takt. Am Sonntag fahren die Shuttlebusse nur bis 20 Uhr. Innerhalb der Steiermark kannst du ein ÖBB-Freizeit-Ticket um 13 Euro pro Tag in Anspruch nehmen und so zum Ring reisen.

Mit dem Bus:

Neben den regionalen Shuttles vom Bahnhof Knittelfeld (wie oben angeführt) sowie vom Busbahnhof Judenburg (7-20 Uhr im 20-Minuten-Takt, 20-23 Uhr im 60-Minuten-Takt. Sonntag bis 20 Uhr) und Postbus beziehungsweise Nightline Murtal (Freitag und Samstag, Anreise 20-23 Uhr, Abreise 1-4 Uhr) gibt es auch ein überregionales Angebot. Du kannst bequem in der Nähe deines Zuhauses zusteigen und direkt an der Strecke aussteigen. Diese Busse sind zudem nicht von Stau betroffen, da sie auf exklusiven Routen unterwegs sind. Die Plätze sind jedoch begrenzt, also heißt es schnell sein!

Mit dem Fahrrad:

Für alle besonders Aktiven gibt es zudem die Möglichkeit, mit dem Fahrrad anzureisen. Rund um die Strecke gibt es drei Fahrrad-Parkplätze. Aber Achtung: Für dein Rad wird keine Haftung übernommen! Alternativ kann man mit dem Auto bis zum ca. 7,5 Kilometer entfernten Park & Bike Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf reisen und von dort aus mit dem Fahrrad die Reststrecke zum Red Bull Ring bewältigen.

