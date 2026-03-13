Kauft Mercedes Anteile an Alpine? Briatore bestätigt Gerüchte

Mercedes ist unter "drei oder vier potenziellen Käufern" für eine 24-prozentige Beteiligung am rivalisierenden Formel-1-Team Alpine, sagte der Berater des französischen Teams, Flavio Briatore, am Freitag.

Vor dem Großen Preis von China sagte Briatore, Mercedes sei an der Minderheitsbeteiligung interessiert – die derzeit einer Private-Equity-Firma gehört, die mit Sportstars wie Patrick Mahomes zusammengearbeitet hat – deutete jedoch an, dass diese kein Mitspracherecht bei der Führung von Alpine haben würde.

Er wies auch Berichte zurück, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff persönlich Gespräche über den Kauf der Anteile geführt habe.

"Jeder Tag ist eine neue Situation. Ich weiß nicht, was die neueste ist, aber ich sage, dass ich weiß, dass es eine Verhandlung mit Mercedes ist, nicht mit Toto, mit Mercedes, und wir werden sehen. Im Moment haben wir drei oder vier potenzielle Käufer", sagte Briatore, der seit letztem Jahr de facto Teamchef von Alpine ist.

Keine Einflussnahme durch Minderheitsbeteiligung erwartet

Auf die Frage, ob dies zu Interessenkonflikten führen könnte, da Mercedes – das bereits die Motoren für Alpine liefert – Einfluss auf die Führung oder die Abstimmung über zukünftige Regeländerungen gewinnen könnte, schlug Briatore vor, dass jeder Minderheitsaktionär bei diesen Gesprächen ein "Passagier" wäre.

"Normalerweise entscheidet ein Unternehmen zu 75 %, und die 25 % sind Passagiere, und das ist die Realität", sagte Briatore.

Auch der ehemalige Red Bull Teamchef Christian Horner gehört laut Alpine zu den interessierten Parteien. Dies wurde bereits letzten Monat bekannt gegeben.

Alpine ist mehrheitlich im Besitz des französischen Autoherstellers Renault, der die 24-prozentige Beteiligung an eine Gruppe unter der Führung der Private-Equity-Firma Otro Capital verkaufte. Diese Gruppe zog Aufmerksamkeit auf sich, da sie Sportstars wie Mahomes und Travis Kelce sowie den Schauspieler Ryan Reynolds in ihre Investorengruppe aufnahm.

Briatore mit Entwicklung unzufrieden

Alpine kommt von einem schwierigen Jahr, da das Team 2025 als Letzter in der Konstrukteurswertung abschloss. Pierre Gasly holte letzte Woche mit einem zehnten Platz in Australien die erste Punktplatzierung für das Team, aber Briatore zeigte sich unzufrieden mit dem Fortschritt des Teams, da die Formel 1 in eine neue Ära der Regularien eintritt.

"Wir sind überhaupt nicht glücklich. Unsere Leistung war sehr schwach und war eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, und wir wissen, was das Hauptproblem bei unserem Auto ist", sagte er.