Skispringen LIVE: Einzelbewerb der Männer in Wisla

Für die Skispringer geht es im polnischen Wisla weiter. Ab 14:45 Uhr steht ein Einzelbewerb auf der Großschanze (HS134) an - im LIVE-Ticker >>>

Die ÖSV-Adler hatten in Ruka zuletzt zu kämpfen. Bei windigen Bedingungen schaffte kein Österreicher den Sprung in die Top Ten. Der zweite Einzelbewerb wurde aufgrund der Windverhältnisse abgesagt.

Anze Lanisek konnte den letzten Wettkampf für sich entscheiden und reist als Weltcupführender an. Die Österreicher Tschofenig, Kraft, Hörl und Embacher liegen auf den Plätzen vier bis sieben.

Letztes Jahr konnte das Team von Widhölzl auf der Schanze in Polen gute Ergebnisse erzielen. Im ersten Bewerb sicherte sich Daniel Tschofenig den Sieg. Einen Tag später sprangen Hörl und Kraft auf das Podest.