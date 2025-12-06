SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU FC Liefering FC Liefering FCL
Heute 14:30 Uhr
1 2.50
X 3.40
2 2.50
2. Liga im LIVE-Stream: Austria Lustenau - Liefering

In Runde 16 der ADMIRAL 2. Liga empfängt Lustenau den FC Liefering. LIVE-Stream:

Am 16. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga trifft Austria Lustenau daheim auf den FC Liefering (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Das Duell verspricht Spannung zwischen Lustenaus (5. Platz, 25 Punkte) routinierter Defensive und Lieferings (7. Platz, 19 Punkte) schnellem, jugendlichem Fußball.

Die Bilanz der letzten direkten Duelle ist ausgeglichen: Liefering gewann im April 2025 mit 2:1, die Austria im Oktober 2024 mit 1:0.

2. Liga Fußball SC Austria Lustenau FC Liefering