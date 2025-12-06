Mika Vermeulen erreicht beim Weltcup in Trondheim im Skiathlon über 20 km als bester nicht aus Norwegen kommender Langläufer Platz neun.

Der Sechsfach-Weltmeister feiert am Tag nach seinem Jubiläumssieg Weltcuperfolg Nummer 101. Für die Norweger war es der dritte Achtfach-Triumph in der Weltcuphistorie.

"Es ist eigentlich unfassbar"

Der beim Auftakt in Ruka über 10 km in der klassischen Technik drittplatzierte Vermeulen lag nach 20 km im Zielsprint einer großen Spitzengruppe 4,9 Sekunden hinter dem siegreichen Topstar Johannes Hösflot Kläbo.

"Es ist eigentlich unfassbar. Wir sind das ganze Rennen ein sehr hohes Tempo gelaufen und in der letzten Runde schaust du dich um, und siehst eigentlich nur Norweger", sagte Vermeulen zur Dominanz der Gastgeber.

Im Distanzweltcup rutschte der bisher ex aequo führende Ramsauer an die vierte Stelle zurück.

Auch Stadlober in Top Ten

Im Frauenrennen über ebenfalls 20 km landet Teresa Stadlober beim Sieg der US-Amerikanerin Jessie Diggins auf Rang acht.

Stadlober fehlen am Ende der Topgruppe 5,5 Sekunden auf Diggins, die etliche skandinavischen Konkurrentinnen in Schach hält.

Am Sonntag stehen die Einzelstart-Rennen über 10 km Skating auf dem Programm.