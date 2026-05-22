Mercedes im Montreal-Training unschlagbar

Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli ist im Freien Training zum Grand Prix von Kanada die schnellste Runde gefahren.

Der 19-jährige Italiener verwies seinen britischen Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Platz zwei (+0,142 Sek.).

Als Dritter wies Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari einen Rückstand von 0,774 auf, Max Verstappen war im Red Bull als Fünfter eine Sekunde langsamer, Titelverteidiger Lando Norris im McLaren auf Position sechs fast 1,4.

Lawson und Albon sorgen für Unterbrechungen

Die einstündige Session musste zweimal unterbrochen werden. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Wagen stehen geblieben, später überfuhr Alexander Albon ein Murmeltier. Sein demolierter Wagen musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Rennleitung entschied daher, 15 Minuten dranzuhängen.

An einem Grand-Prix-Wochenende mit Sprintrennen haben die Fahrer und die Teams nicht viele Möglichkeiten, sich und den Wagen auf die Strecke abzustimmen.

Nur knapp drei Stunden nach Ende des Freien Trainings steht am heutigen Abend noch die Qualifikation für den Sprint an (ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Unfall von Albon im Video: