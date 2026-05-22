NEWS

Mercedes im Montreal-Training unschlagbar

Das Training wurde nach zwei Unterbrechungen um 15 Minuten verlängert. Bereits am Freitagabend findet das Sprint Shootout statt.

Mercedes im Montreal-Training unschlagbar Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © APA
Kommentare

Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli ist im Freien Training zum Grand Prix von Kanada die schnellste Runde gefahren.

Der 19-jährige Italiener verwies seinen britischen Mercedes-Teamkollegen George Russell auf Platz zwei (+0,142 Sek.).

Als Dritter wies Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari einen Rückstand von 0,774 auf, Max Verstappen war im Red Bull als Fünfter eine Sekunde langsamer, Titelverteidiger Lando Norris im McLaren auf Position sechs fast 1,4.

Lawson und Albon sorgen für Unterbrechungen

Die einstündige Session musste zweimal unterbrochen werden. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Wagen stehen geblieben, später überfuhr Alexander Albon ein Murmeltier. Sein demolierter Wagen musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Rennleitung entschied daher, 15 Minuten dranzuhängen.

An einem Grand-Prix-Wochenende mit Sprintrennen haben die Fahrer und die Teams nicht viele Möglichkeiten, sich und den Wagen auf die Strecke abzustimmen.

Nur knapp drei Stunden nach Ende des Freien Trainings steht am heutigen Abend noch die Qualifikation für den Sprint an (ab 22:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Unfall von Albon im Video:

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Konkurrenz jagt Mercedes und Russell WM-Leader Antonelli

Konkurrenz jagt Mercedes und Russell WM-Leader Antonelli

Formel 1
Hinspiel vergeigt! Rapid verliert erstes Finale um Europa in Ried

Hinspiel vergeigt! Rapid verliert erstes Finale um Europa in Ried

Bundesliga
4
Deutscher Weltmeister beendet seine Karriere

Deutscher Weltmeister beendet seine Karriere

International
3
Bundesliga Playoff-Finale LIVE: SV Ried - SK Rapid

Bundesliga Playoff-Finale LIVE: SV Ried - SK Rapid

Bundesliga
105
Matthäus und Rapid: "Wenn zu viele Leute ihr Ego voranstellen..."

Matthäus und Rapid: "Wenn zu viele Leute ihr Ego voranstellen..."

Bundesliga
14
Matthew Tkachuk: Mehr als nur ein "Zipfer"

Matthew Tkachuk: Mehr als nur ein "Zipfer"

Eishockey WM
Deutschland gelingt gegen Ungarn erster Befreiungsschlag bei WM

Deutschland gelingt gegen Ungarn erster Befreiungsschlag bei WM

Eishockey WM

Kommentare

Formel 1 Motorsport Lewis Hamilton Ferrari Max Verstappen George Russell Liam Lawson McLaren Lando Norris Racing Bulls