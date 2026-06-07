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Aufatmen bei Ferrari! Vasseur aus Krankenhaus entlassen

Der Teamchef ist laut einer Sprecherin des Rennstalls bereits zurück an der Strecke.

Aufatmen bei Ferrari! Vasseur aus Krankenhaus entlassen Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Erleichterung bei Ferrari!

Nachdem der Teamchef Fred Vasseur am Samstag im Rahmen der Formel 1 in Monaco ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist er nun zurück an der Strecke.

Ferrari-Teamchef Vasseur muss ins Krankenhaus >>>

"Er ist hier", wird eine Teamsprecherin von der AFP am Sonntag zitiert.

In Monte Carlo steht ab 15:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) der legendäre Formel-1-Grand-Prix von Monaco auf dem Programm.

Ferraris in Lauerposition

Kimi Antonelli wird dabei aus der Pole-Position starten, dahinter reihten sich im Qualifying Max Verstappen und die Ferrari-Piloten Lewis Hamilton sowie Charles Leclerc ein (Mehr dazu >>>).

"Obwohl er nicht an der Strecke war, war Fred sehr in unseren Renntag involviert. Wir haben ihn vermisst, aber er war da und hat uns aus der Ferne unterstützt", wurde Leclerc nach dem Qualifying zitiert.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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