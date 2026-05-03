Antonelli nach Miami-Sieg: „Großartig, aber noch ein weiter Weg“

Die Erfolgsserie findet kein Ende!

Kimi Antonelli glänzt in Miami mit Nervenstärke und holt sich den dritten Rennsieg im vierten Saisonrennen (zum Rennbericht)

Obwohl der erst 19-jährige Italiener auch in Florida in der Startphase die Führung früh abgeben muss, prolongiert er nach den Rennsiegen in China und Japan seine Siegesserie auf nun drei GP-Siege am Stück.

Antonelli im WM-Kampf: "Es ist noch ein weiter Weg"

Dabei musste er zu Beginn aber eben wieder für eine kleine Aufholjagd sorgen. Zunächst kämpfte Antonelli mit Charles Leclerc (Ferrari) um die Führung, ehe sich mit Lando Norris (McLaren) sogar ein Dreikampf entwickelte.

Schließlich führte ein starker Boxenstopp der Mercedes-Crew den Italiener in Runde 27 zum Rennsieg. Norris folgte einen Umlauf danach an die Box, aber der Undercut war erfolgreich und sorgte für den Rennsieg.

"Das Team hat eine großartige Leistung gezeigt", so der 19-jährige Italiener im Interview nach dem Rennen.

Mit nun 100 Punkten führt Antonelli die WM-Führung nach einem eher schwächeren Wochenende von seinem internen WM-Rivalen George Russell (4. Platz/80 Punkte) schon deutlicher an. Trotzdem ist der Weg vor den übrigen 18 Rennen natürlich noch lange.

"Das ist nur der Anfang, es ist noch ein weiter Weg", weiß auch Antonelli.

Der aktuelle WM-Stand >>>

Wolff lobt Antonelli: "Es war das beste Rennen"

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff freute sich natürlich über den Sieg seines Schützlings.

"Es war heute das beste Rennen, das er bisher gefahren ist", so der Wiener im ORF-Interview. Dabei gab es in der Rookie-Saison 2025 noch viele Misstöne aufgrund der Verpflichtung eines, zu diesem Zeitpunkt, erst 18-jährigen Piloten.

Die vielen Erfolge in der noch jungen Saison beweisen nun aber, dass es eindeutig die richtige Entscheidung war. "Es ist gut, weil viele gezweifelt haben, ob es der richtige Schritt war. Nun beginnt er wirklich ins Fahren zu kommen", fügte Wolff hinzu.

Die Chance, seine Klasse wieder zu zeigen, bekommt er in drei Wochen beim kommenden GP-Wochenende in Kanada.