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Bitter! Verstappen und Leclerc mit Strafen in Miami

Der Red Bull-Pilot bekommt nach einem Vergehen nach dem Boxenstopp eine Zeitstrafe. Für Leclerc endet der Miami-GP noch frustrierender.

Bitter! Verstappen und Leclerc mit Strafen in Miami Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Max Verstappen bekommt einige Stunden nach dem Miami-GP eine Zeitstrafe aufgebrummt.

Der Niederländer kassiert eine Fünf-Sekunden-Strafe, aber er kommt mit einem blauen Auge davon (zum Rennbericht).

Was ist der Grund für die Zeitstrafe?

Nach einem Einschlag von seinem Teamkollegen Isack Hadjar kommt das Safety Car auf die Strecke.

Die Red Bull-Crew entschließt sich daraufhin für einen frühen Reifenwechsel in Runde 6. Verstappen holt sich Medium-Reifen ab und fährt auf die Strecke zurück.

Doch dabei missachtet er die weiße Linie am Ausgang der Boxengasse. Folgerichtig entscheidet die FIA sich für die verspätete Zeitstrafe.

Allerdings verliert der vierfache Champion dabei keine Plätze und bleibt weiterhin am fünften Platz.

Leclerc nach bitterem Rennende mit einer großen Zeitstrafe

Bei Charles Leclerc sieht die Lage aber eindeutig anders aus.

Denn der Ferrari-Star muss in der vorletzten Runde seinen dritten Platz an Oscar Piastri (McLaren) abgeben. Daraufhin dreht er sich in der Schlussrunde in Kurve 3 und berührt die Mauer.

Leclerc verliert nach dem Einschlag fast vollkommen die Kontrolle über seinen Boliden. Er kürzt mehrfach die Strecke ab und fällt sogar noch hinter George Russell (Mercedes) und Verstappen zurück.

Zudem bekommt er im Nachhinein wegen der vielen Abkürzungen eine 20-Sekunden-Strafe. Somit fällt er noch auf den achten Rang zurück.

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