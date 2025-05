Formel 1 heute: Das Qualifying in Barcelona

Am Samstag steigt beim Grand Prix von Spanien das Qualifying in Barcelona (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Form spricht zurzeit für McLaren. Platz eins in den jeweiligen Trainings am Freitag gehörte einem Piloten des Teams aus Woking, auch im dritten freien Training führte das Duo Piastri und Norris das Feld an.

Piastri dominierte das letzte Training sogar beträchtlich, distanzierte er seinen Teamkollegen doch um über eine halbe Sekunde auf Platz zwei. "Best of the rest" war Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit bereits über sieben Zehntel Rückstand.

In der Fahrerwertung führt Piastri vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Max Verstappen. Die beiden McLaren-Piloten trennen nur drei Zähler - der Niederländer hat 25 Punkte Rückstand auf Piastri.

