Strafe! Hamilton verliert Startplatz beim Monaco-GP

Lewis Hamilton verliert beim Grand Prix von Monaco (So, ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) den vierten Startplatz!

Der Ferrari-Star wird aufgrund einer Behinderung gegen Max Verstappen (Red Bull) um drei Plätze zurückversetzt. Der Vorfall ereignete sich im ersten Qualifying, als Hamilton auf einer langsamen Runde unterwegs war.

Der Rekordweltmeister erhielt vom Kommandostand die Information, dass der heranfahrende Verstappen offen Gas rausgenommen hat und "langsamer" wurde. Hamilton erhöhte aufgrund des Missverständnisses das Tempo und zog vor der Casino-Einfahrt auf die Ideallinie zurück.

Verstappen musste die Rennlinie verlassen, um eine Kollision zu verhindern. Damit endete auch die schnelle Runde des Niederländers.

Hamilton rutscht in der Startaufstellung auf Rang sieben zurück, während Verstappen (nun 4.), Isack Hadjar (5./Racing Bulls) und Fernando Alonso (6./Aston Martin) je um einen Platz aufrücken.

New document: Doc 38 - Infringement - Car 44 - Impeding of Car 1

