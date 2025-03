Ist Liam Lawson nach dem zweiten Rennen der Formel-1-Saison 2025 bereits seinen Sitz an der Seite von Max Verstappen los?

Der Red-Bull-Pilot zeigt am Wochenende des Grand Prix von China einmal mehr eine enttäuschende Leistung, wird im Sprint 14. und landet am Sonntag auf Rang 15 (zum Rennbericht >>>). Motorsportberater Helmut Marko scheint (etwas) die Geduld mit dem Neuseeländer verloren zu haben, zählte ihn bereits an.

Offenbar könnten bereits beim Grand Prix von Japan (4.-6. April) Konsequenzen drohen. Wie "motorsport-total.com" berichtet, könnte Lawson ins B-Team Racing Bulls zurückgeschickt werden und das Auto von Yuki Tsunoda übernehmen. Den Japaner würde man wiederum befördern und damit für einen Fahrertausch sorgen, sollte sich die Spekulation bewahrheiten.

Bestätigt ist allerdings nichts, es soll offenbar aber bereits eine "Diskussion über ein solches Szenario" geben, wie das Fachportal weiter schreibt. Tsunoda erhielt nach dem Sprint-Qualifying in Shanghai ein großes Lob von Marko. Der Grazer attestierte, dass der Racing-Bulls-Fahrer "einen weiteren Quantensprung" gemacht habe.

Konkret äußern möchte sich Marko zu den Spekulationen rund um Lawson allerdings nicht, sagt: "Der Fokus liegt im Moment darauf, das Auto zu verbessern. Und den Rest besprechen wir dann."

