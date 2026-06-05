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Formel 1 verlängert mit US-Rennstrecke bis 2037

Die Formel 1 hat eine zehnjährige Vertragsverlängerung für den Großen Preis von Las Vegas mitgeteilt.

Formel 1 verlängert mit US-Rennstrecke bis 2037 Foto: © IMAGO / HochZwei
Textquelle: © Associated Press
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Die Formel 1 hat eine zehnjährige Vertragsverlängerung für den Großen Preis von Las Vegas bekanntgegeben, die sicherstellt, dass das Rennen bis 2037 in der Stadt in Nevada ausgetragen wird.

"Seit seiner Premiere im Jahr 2023 war die Veranstaltung außergewöhnlich und hat sich schnell zu einem erstklassigen Ziel für großartige Rennen, erstklassige Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-List-Prominente und Influencer entwickelt", sagt F1-Präsident und CEO Stefano Domenicali in einer Erklärung, mit der die Vertragsverlängerung am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

Das Rennen in Las Vegas findet auf dem 6,2 Kilometer langen Las Vegas Strip Circuit statt. Max Verstappen hat das Rennen zwei Mal gewonnen – 2023 und 2025. George Russell gewann es 2024.

Das Rennen in diesem Jahr ist für den 21. November angesetzt.

Die größten Flop-GPs der Formel 1

Las Vegas - zwei Austragungen

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