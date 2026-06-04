Es ist das Juwel im Rennkalender: Der Grand Prix von Monaco steht an! Auf dem engen Stadtkurs zwischen Leitplanken und Luxusyachten zählt jeder Millimeter.

Da Überholen im Rennen fast unmöglich ist, hat das Qualifying am Samstag eine noch höhere Bedeutung als auf jeder anderen Strecke.

Grand-Prix-Start um 15 Uhr

Das Rennwochenende startet am Freitag mit den ersten beiden Trainingssitzungen. Am Samstag folgt der Showdown um die Pole Position: Um 16:00 Uhr beginnt das Qualifying, das oft über den späteren Sieger entscheidet. D

er Höhepunkt folgt am Sonntag: Das Rennen startet um 15:00 Uhr, wenn die Piloten 78 Runden lang höchste Konzentration auf dem 3,337 Kilometer langen Kurs beweisen müssen.

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Lando Norris geht nach seinem Vorjahressieg als einer der Gejagten ins Wochenende. Auf dem Circuit de Monaco mit seinen 19 engen Kurven ist Spannung garantiert – ein kleiner Fehler bedeutet hier meist das vorzeitige Aus.

Die Startzeiten für das F1-Wochenende in Monaco