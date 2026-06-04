NEWS

Zeitplan für das F1-Wochenende in Monaco

Formel 1 Monaco 2026: Wann starten Quali & Rennen? Hier findest du den kompletten Zeitplan und alle Infos zum GP im Fürstentum auf einen Blick!

Zeitplan für das F1-Wochenende in Monaco Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist das Juwel im Rennkalender: Der Grand Prix von Monaco steht an! Auf dem engen Stadtkurs zwischen Leitplanken und Luxusyachten zählt jeder Millimeter.

Da Überholen im Rennen fast unmöglich ist, hat das Qualifying am Samstag eine noch höhere Bedeutung als auf jeder anderen Strecke.

Grand-Prix-Start um 15 Uhr

Das Rennwochenende startet am Freitag mit den ersten beiden Trainingssitzungen. Am Samstag folgt der Showdown um die Pole Position: Um 16:00 Uhr beginnt das Qualifying, das oft über den späteren Sieger entscheidet. D

er Höhepunkt folgt am Sonntag: Das Rennen startet um 15:00 Uhr, wenn die Piloten 78 Runden lang höchste Konzentration auf dem 3,337 Kilometer langen Kurs beweisen müssen.

Alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Lando Norris geht nach seinem Vorjahressieg als einer der Gejagten ins Wochenende. Auf dem Circuit de Monaco mit seinen 19 engen Kurven ist Spannung garantiert – ein kleiner Fehler bedeutet hier meist das vorzeitige Aus.

Die Startzeiten für das F1-Wochenende in Monaco

Datum

Startzeit

Event

Freitag, 5.6.

13:30 Uhr

1. Freies Training

17:00 Uhr

2. Freies Training

Samstag, 6.6

12:30 Uhr

3. Freies Training

16:00 Uhr

Qualifying

Sonntag, 7.6.

15:00 Uhr

Rennen

Strecken-Infos: Circuit de Monaco

  • Art: Temporärer Stadtkurs

  • Länge: 3,337 km

  • Kurven: 19

  • Distanz: 78 Runden

  • Sieger 2025: Lando Norris (McLaren)

Alle Sieger des F1-GP von Monaco>>>

Mehr zum Thema

Ferrari-Star verlängert Vertrag langfristig

Ferrari-Star verlängert Vertrag langfristig

Formel 1
Erster Sieg soll her: Söndergaard vor Debüt "ein bisschen nervös"

Erster Sieg soll her: Söndergaard vor Debüt "ein bisschen nervös"
Volles Haus! ÖFB-Heimspiel gegen Israel ist ausverkauft

Volles Haus! ÖFB-Heimspiel gegen Israel ist ausverkauft

6
Bundesliga-Urgestein wechselt in die ADMIRAL 2. Liga

Bundesliga-Urgestein wechselt in die ADMIRAL 2. Liga

2. Liga
1
Angebot angenommen: Shootingstar El Mala vor Wechsel nach England

Angebot angenommen: Shootingstar El Mala vor Wechsel nach England

Deutsche Bundesliga
1
Razzia bei Klagenfurt-Sponsor TGI!

Razzia bei Klagenfurt-Sponsor TGI!

Regionalligen
35
Keine Tagger-Nachfolge von Behrmann in Paris!

Keine Tagger-Nachfolge von Behrmann in Paris!

Tennis

Kommentare

Motorsport Formel 1 Monaco GP von Monaco Monte Carlo