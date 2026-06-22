F1 in Spielberg: Das Programm für den Grand Prix von Österreich

Es ist wieder soweit!

Die Formel 1 gastiert wieder in Österreich. Am Red Bull Ring im steirischen Spielberg geht auch heuer der "Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix" über die Bühne.

Das große Spielberg-Programm im Überblick:

DONNERSTAG (25. Juni):

15:20 Uhr: Pit Lane Walk



FREITAG (26. Juni):

09:55 Uhr: Training Formel 3

11:05 Uhr: Training Formel 2

13:30 Uhr: 1. Training Formel 1

15:00 Uhr: Qualifikation Formel 3

15:55 Uhr: Qualifikation Formel 2

17:00 Uhr: 2. Training Formel 1

18:35 Uhr: Training Porsche Supercup



SAMSTAG (27. Juni):

10:05 Uhr: Sprintrennen Formel 3

11:20 Uhr: Qualifikation Porsche Supercup

12:30 Uhr: 3. Training Formel 1

14:15 Uhr: Sprintrennen Formel 2

16:00 Uhr: Qualifikation Formel 1



SONNTAG (28. Juni):

08:40 Uhr: Feature Race Formel 3

10:10 Uhr: Feature Race Formel 2

11:55 Uhr: Rennen Porsche Supercup

12:30 Uhr: Legenden-Parade

13:00 Uhr: Fahrerparade Formel 1

13:50 Uhr: Flying Bulls Flugshow

14:44 Uhr: Bundeshymne

15:00 Uhr: Formel 1 Grand Prix von Österreich (71 Runden oder 120 Min.)