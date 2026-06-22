F1 in Spielberg: Das Programm für den Grand Prix von Österreich
Das heimische Motorsport-Highlight des Jahres steht vor der Tür. Die Formel 1 gastiert in der Steiermark. Das Programm:
Es ist wieder soweit!
Die Formel 1 gastiert wieder in Österreich. Am Red Bull Ring im steirischen Spielberg geht auch heuer der "Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix" über die Bühne.
Das große Spielberg-Programm im Überblick:
DONNERSTAG (25. Juni):
15:20 Uhr: Pit Lane Walk
FREITAG (26. Juni):
09:55 Uhr: Training Formel 3
11:05 Uhr: Training Formel 2
13:30 Uhr: 1. Training Formel 1
15:00 Uhr: Qualifikation Formel 3
15:55 Uhr: Qualifikation Formel 2
17:00 Uhr: 2. Training Formel 1
18:35 Uhr: Training Porsche Supercup
SAMSTAG (27. Juni):
10:05 Uhr: Sprintrennen Formel 3
11:20 Uhr: Qualifikation Porsche Supercup
12:30 Uhr: 3. Training Formel 1
14:15 Uhr: Sprintrennen Formel 2
16:00 Uhr: Qualifikation Formel 1
SONNTAG (28. Juni):
08:40 Uhr: Feature Race Formel 3
10:10 Uhr: Feature Race Formel 2
11:55 Uhr: Rennen Porsche Supercup
12:30 Uhr: Legenden-Parade
13:00 Uhr: Fahrerparade Formel 1
13:50 Uhr: Flying Bulls Flugshow
14:44 Uhr: Bundeshymne
15:00 Uhr: Formel 1 Grand Prix von Österreich (71 Runden oder 120 Min.)