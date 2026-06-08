Lasst dieses Relikt endlich in der Geschichte der Formel 1 zurück

Wer den Grand Prix von Monaco ausgelassen hat, versäumte wieder einmal nichts.

Ja, dieses Prädikat bekommt die Formel 1 oft – aber kaum ein Rennen mit so zuverlässiger Trefferquote im Vorhinein.

Vor dem Wochenende ging ich kurz in mich, wann ich den letzten Monaco-GP nicht nur irgendwie nebenbei, sondern konzentriert verfolgte. Es muss in den 2000ern gewesen sein.

Nie hat sich die alternative Freizeitgestaltung als Fehler herausgestellt.

Nicht einmal künstliches Racing möglich

Müssen Überholmanöver schon anderswo einst durch DRS, nun durch "Push to Pass" künstlich unterstützt werden, helfen diese Mittel im Fürstentum auch nichts mehr. Nicht einmal das belächelte "Yoyo-Racing" gab es.

Schwierig war es schon immer, mittlerweile ist es unmöglich. Aus dem "Hubschrauber im Wohnzimmer", wie einst Nelson Piquet formulierte, ist ein Airbus geworden.

Die Autos sind seit zwei Jahrzehnten einfach zu groß, um grundlegende Prinzipien des Rennsports zwischen den Leitplanken noch existieren zu lassen.

Und zu schnell: 2026 musste die Batterieleistung gedrosselt werden, um die Durchführung gefahrlos zu ermöglichen.

Im Fahrerfeld ist nur Lewis Hamilton älter als der letzte Führungswechsel

In den letzten 20 Jahren gab es acht Rennen in Monaco mit weniger als fünf Überholmanövern, 2026 eingerechnet (die 20 Überholmanöver am Start gegen Max Verstappen zählen nicht).

Ernst Hausleitner leitete die Aufwärmrunde im "ORF" mit einer Statistik ein: Den letzten Führungswechsel auf der Strecke gab es bei trockenen Verhältnissen 1985, Michele Alboreto gegen Alain Prost. Vor 41 Jahren!