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Nach nur einem Tag: Auers DTM-Führung wieder futsch

Am Sonntag reichte es für Lucas Auer am Lausitzring nur für Rang elf.

Nach nur einem Tag: Auers DTM-Führung wieder futsch Foto: © IMAGO / Gruppe C Photography
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Lucas Auer hat seine am Samstag geholte Gesamtführung in der DTM nach dem zweiten Rennen am Lausitzring am Sonntag wieder abgeben müssen.

Der Mercedes-Pilot wurde nach Rang sechs am Vortag am Sonntag nur Elfter und liegt nun nach sechs von 16 Rennen einen Punkt hinter dem siegreichen Italiener Matteo Cairoli im Ferrari. Der zweite Österreicher Thomas Preining landete im Porsche als Zehnter unmittelbar vor Auer.

Cairoli gewann 0,413 Sekunden vor dem 37-jährigen Dänen Nicki Thiim (Aston Martin) und 5,392 vor dem erstmals auf dem DTM-Podest stehenden Deutschen Finn Wiebelhaus (Ford). Letzterer bestreitet seine erste DTM-Saison.

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