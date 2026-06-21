Zweiter Sieg in Folge: Marc Marquez schlägt in Brünn zu

Marc Márquez ist nach einem schwierigen Saisonstart endgültig wieder da. Auf seiner Ducati gewinnt der 33-Jährige in Brünn vor Ai Ogura und Fabio Bagnaia.

Bereits vor dem Start gibt es den ersten Aufreger: Der WM-Führende Marco Bezzecchi - im Qualifying Vierter - darf wegen einer Sperre nicht starten, nachdem er am Vortag beim Sprint nach einem Ausrutscher ins Kiesbett aus Frust einen Streckenposten geohrfeigt hatte.

Den besten Startplatz hat Ogura, bei heißen 35 Grad kommt er auch am besten weg. Dahinter reihen sich Bagnaia und Márquez ein. Fabio Di Giannantonio dagegen fällt auf Rang sechs zurück.

Nur eine Runde später ziehen die beiden Ducati-Piloten jedoch an Ogura vorbei, danach pendelt sich das vordere Feld erstmal so ein. Für Fabio Quartararo hingegen ist das Rennen nach einem Sturz nach zwei Runden schon zu Ende.

Martin verpasst große Chance

Beim WM-Zweiten Jorge Martin läuft es zudem nicht wirklich nach Plan. Der Aprilia-Pilot kann keine Aufholjagd starten, muss mehrere Long Laps fahren und landet am Ende nur auf dem neunten Platz.

Damit ist das Horrorwochenende für den führenden WM-Konstrukteur Aprilia perfekt, denn Martin hätte Bezzecchi schon mit einem dritten Platz die WM-Führung abnehmen können.

Márquez souverän

Gegen Mitte des Rennens kommt Márquez knapp an den führenden Bagnaia heran, und sechs Runden vor Schluss geht er auch am Italiener vorbei. Währenddessen hat Pedro Acosta Probleme mit dem Druck im Vorderreifen, der KTM-Fahrer muss Di Giannantonio und Joan Mir vorbeilassen und fällt zurück auf Platz sechs.

Bagnaia hat in der Schlussphase deutliche Probleme, auch Ogura weiß das auszunutzen und schnappt sich Platz zwei. Danach ändert sich ganz vorne nichts mehr, Acosta hat in der Schlussrunde allerdings Pech: Nachdem er zunächst Mir wieder überholt hat, muss er wegen Motorproblemen aufgeben.