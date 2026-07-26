Erster Sieg für den Champion! Norris beendet den "Ungarn-Fluch"

Lando Norris ist zurück am Siegertreppchen!

Der McLaren-Pilot sichert sich den Rennsieg in Ungarn und holt sich damit als WM-Titelverteidiger den ersten Saisonerfolg in einem Grand Prix.

Damit durchbricht er auch einen "Ungarn-Fluch". Denn erstmals seit 2020 gewinnt der Polesetter wieder den Grand Prix von Ungarn. Umgekehrt ist der Hungaroring die erste Strecke, auf der Norris ein zweiter Sieg gelingt.

Max Verstappen (Red Bull) und der WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) komplettieren dahinter das Podium. Oscar Piastri lässt im Kampf um einen Podestplatz im zweiten McLaren das Getriebe im Stich.

Piastri nutzt Norris-Patzer in der Startphase aus

Zunächst darf sich der Australier aber über einen gelungen Rennstart freuen. Norris geht nämlich in der zweiten Kurve weit und Piastri holt sich die Führung.

George Russell muss hingegen im WM-Kampf früh den nächsten Rückschlag hinnehmen und fällt auf den 20. Platz nur vor die beiden Cadillac-Piloten zurück.

Hingegen setzt Ferrari bei Hamilton und Leclerc jeweils auf weiche Reifen und hofft auf einen Grip-Vorteil. Doch die Rechnung geht nicht auf. Verstappen hält die Ferraris im Kampf um P3 auf, ehe Hamilton in Runde 14 mit einem Undercut an Verstappen vorbeikommt.

Doch Verstappen überrascht Hamilton nur zwei Runden danach mit einem starken Überholmanöver und setzt sich wieder am Ferrari-Piloten vorbei.

McLaren-Taktik und Piastri-Drama führt Norris an die Spitze

Ganz vorne übt Norris indes viel Druck auf Piastri aus, ehe der Australier nach 33 Runden zu seinem zweiten Boxenstopp kommt.

Nur kurz danach kommt es zu einem unglücklichen Zwischenfall. Piastri will Carlos Sainz (Williams) überrunden, aber die beiden Piloten kollidieren leicht.

Sechs Runden später kommt Norris zu seinem zweiten Boxenstopp und bleibt schließlich vor Piastri. Als wäre der Rennsonntag nicht schon bitter genug, trifft es Piastri schließlich noch doppelt.

Der Australier rollt nach 56 Runden mit einem Getriebeschaden aus. Es folgt eine VSC-Phase, von der vor allem Verstappen und Antonelli profitieren.

Zeitstrafe für Hamilton, Antonelli baut die WM-Führung aus

Denn Verstappen erbt P2 und kommt nach Belgien ein zweites Mal in Folge auf das Podium.

Hamilton fällt indes nach seinem späten Boxenstopp hinter Antonelli zurück und überschreitet zudem das Speedlimit in der Boxengasse.

Somit schafft es Antonelli kampflos auf den dritten Platz. Charles Leclerc (Ferrari) belegt vor Hamilton den vierten Platz.

Dahinter holen Isack Hadjar (6./Red Bull), Russell (7.), Liam Lawson (8./Racing Bulls), Nico Hülkenberg - seine ersten WM-Punkte (9./Audi) - und Arvid Lindblad (10./Racing Bulls) die übrigen WM-Punkte.

Daher baut Antonelli seine WM-Führung im Kampf gegen Hamilton und Russell ein weiteres Mal aus.

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Nun steht eine vierwöchige Sommerpause an. Danach folgt mit dem GP der Niederlande in Zandvoort (23.8.) der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte.