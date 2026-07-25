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Ferrari-Star Hamilton bekommt Startplatz-Strafe!

Der Brite wird für eine Behinderung im Qualifying bestraft und verliert seine Startposition in der ersten Reihe.

Ferrari-Star Hamilton bekommt Startplatz-Strafe! Foto: © IMAGO / Nordphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Lewis Hamilton erhält eine Gridstrafe für den Grand Prix von Ungarn!

Das teilt die Formel 1 rund eineinhalb Stunden nach dem Ende des Qualifyings mit. Der britische Ferrari-Pilot wird drei Plätze zurückgereiht (zum Quali-Bericht >>>).

Grund dafür ist eine "unnötige Behinderung" gegenüber Oscar Piastri (McLaren). Am Ende von Q3 schlich Hamilton auf die Ideallinie, weshalb der heranfahrende Piastri ausweichen und seine Runde abbrechen musste.

Der 41-Jährige erklärte zwar, dass der Funkspruch seines Teams deutlich zu spät kam und er Norris im toten Winkel nicht sah. Dennoch geben die Rennkommissare dem Fahrer nach der Sichtung aller Daten die Schuld.

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