Keine Mercedes-Pole! Norris durchbricht die Dominanz in Ungarn

Lando Norris beendet die Pole-Dominanz von Mercedes!

Der britische Champion des Vorjahres holt sich im McLaren (1:17,207) die Pole ganz knapp vor Lewis Hamilton (2./+0,012) und Charles Leclerc (3./+0,238).

Damit reicht es erstmals nach zehn Poles in Folge für Mercedes nicht für die Pole-Position in dieser Saison.

Allerdings ist dies nun keine so ganz große Überraschung. Denn die Strecke auf dem Hungaroring ist von langsamen Kurven und eher geringeren Topspeed geprägt.

Antonelli verpasst die Top-3

Dennoch dürften die "Silberpfeile" eher weniger zufrieden sein. Denn für den WM-Leader Kimi Antonelli reicht es nur für den vierten Rang.

Dahinter folgen Oscar Piastri (5./McLaren), Max Verstappen (6./Red Bull), George Russell (7./Mercedes), Isack Hadjar (8./Red Bull), Arvid Lindblad (9./Racing Bulls) und Nico Hülkenberg (10./Audi).

Verstappen dreht sich in Q3

Bei Verstappen verschlechtert sich die Gemütslage unterdessen wieder. Der Niederländer schaffte in Belgien mit dem dritten Platz noch das 300. Podium für Red Bull.

Doch in der letzten Runde im Q3 verliert der Red Bull-Star das Heck und ist wieder das Opfer eines schlechten Fahrverhaltens bei Red Bull.

Für Liam Lawson (11.) im zweiten Boliden bei den Racing Bulls reicht es indes knapp nicht für das Q3. Daneben verpasst das Alpine-Duo um Pierre Gasly (12.) und Franco Colapinto (13.), Gabriel Bortoleto (14./Audi), Esteban Ocon (15./Haas) und Fernando Alonso (16.) den Q2-Einzug.

Für den spanischen Altmeister gibt es aber erstmals in dieser Saison eine erfreuliche Nachricht.

Aston Martin-Upgrade führt Alonso ins Q2

Denn Alonso schafft im runderneuerten Aston Martin erstmals in dieser Saison den Einzug ins Q2.

Für Oliver Bearman (17./Haas), Carlos Sainz (18.), Alexander Albon (19./jeweils Alpine), Lance Stroll (20./Aston Martin) und das Cadillac-Duo um Valtteri Bottas (21.) und Sergio Perez (22.) endet der Arbeitstag vorzeitig.

Nun folgt am Sonntag in Ungarn das letzte F1-Rennen vor der Sommerpause (natürlich im LIVE-Ticker ab 15:00 Uhr).

Das Quali-Ergebnis: