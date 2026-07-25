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McLaren sticht Ferrari im letzten Ungarn-Training aus
Nach zwei Trainings-Bestzeiten der Scuderia am Freitag hat im Abschlusstraining am Hungaroring der Weltmeister die Nase knapp vorne.
Nicht Ferrari, sondern McLaren gibt im dritten und letzten freien Training beim Grand Prix von Ungarn das Tempo vor.
Weltmeister Lando Norris setzt am Hungaroring in 1:17,939 Minuten die Bestzeit, dicht dahinter lauert Lewis Hamilton im Ferrari (+0,117 Sek.).
Es folgen WM-Leader Kimi Antonelli (+0,129 Sek.) sowie Charles Leclerc im zweiten Ferrari (+0,352 Sek.).
Norris' Teamkollege Oscar Piastri reiht sich auf Rang fünf (+0,499 Sek.) ein, Mercedes-Pilot George Russell wird Sechster (+0,602 Sek.).
Erst dann folgen die beiden Red Bulls von Max Verstappen (+0,717 Sek.) und Isack Hadjar (+1,004 Sek.).
Um 16 Uhr beginnt in Ungarn das Qualifying - im LIVE-Ticker >>>