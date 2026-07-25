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McLaren sticht Ferrari im letzten Ungarn-Training aus

Nach zwei Trainings-Bestzeiten der Scuderia am Freitag hat im Abschlusstraining am Hungaroring der Weltmeister die Nase knapp vorne.

McLaren sticht Ferrari im letzten Ungarn-Training aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht Ferrari, sondern McLaren gibt im dritten und letzten freien Training beim Grand Prix von Ungarn das Tempo vor.

Weltmeister Lando Norris setzt am Hungaroring in 1:17,939 Minuten die Bestzeit, dicht dahinter lauert Lewis Hamilton im Ferrari (+0,117 Sek.).

Es folgen WM-Leader Kimi Antonelli (+0,129 Sek.) sowie Charles Leclerc im zweiten Ferrari (+0,352 Sek.).

Norris' Teamkollege Oscar Piastri reiht sich auf Rang fünf (+0,499 Sek.) ein, Mercedes-Pilot George Russell wird Sechster (+0,602 Sek.).

Erst dann folgen die beiden Red Bulls von Max Verstappen (+0,717 Sek.) und Isack Hadjar (+1,004 Sek.).

Um 16 Uhr beginnt in Ungarn das Qualifying - im LIVE-Ticker >>>

Ergebnis des 3. Trainings:

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