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Erstes Ungarn-Training: Kimi Antonelli setzt aus
In Abwesenheit des WM-Leaders setzt Charles Leclerc in FP1 die schnellste Zeit. Ärger gibt es zwischen Max Verstappen und Carlos Sainz.
Charles Leclerc hat im ersten Freitag-Training für den Großen Preis von Ungarn Bestzeit erzielt.
Der Ferrari-Pilot verweist am letzten Formel-1-Wochenende vor der Sommerpause Max Verstappen im Red Bull (+0,484 Sekunden) auf den zweiten Rang.
Dritter wird der WM-Zweite Lewis Hamilton im zweiten Ferrari (+0,543 Sekunden).
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli setzt im Auftakttraining aus, um Nachwuchsmann Frederik Vesti auf Position sieben obligatorische Fahrpraxis zu erlauben.
Auch Oscar Piastri lässt McLaren-Ersatzmann Leonardo Fornaroli den Vortritt. Dieser belegt Platz 16 (+2.815 Sek.).
Verstappen und Sainz müssen zu Rennkommissaren
Verstappen und Williams-Fahrer Carlos Sainz müssen nach der Einheit zu den Rennkommissaren, nachdem sich beide auf dem Asphalt behindert hatten.
"Unglaublich", hatte der vierfache Weltmeister zuvor über die Fahrweise des Spaniers geklagt. "Das war echt gefährlich."