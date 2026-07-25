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Duo Antonelli/Verstappen im Mercedes? Das sagt Toto Wolff

Die Silberpfeile planen für kommende Saison zwar weiter mit George Russell neben Kimi Antonelli, die Option Max Verstappen lässt man sich aber weiter offen.

Duo Antonelli/Verstappen im Mercedes? Das sagt Toto Wolff Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Eine Verpflichtung von Max Verstappen bleibt für Mercedes offenbar ein attraktives Szenario.

Teamchef Toto Wolff bestätigt im Interview mit "Sky Sport F1", das im Rahmen der Vorberichterstattung zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr) ausgestrahlt wird, zwar für kommende Saison seine aktuelle Fahrerpaarung aus dem italienischen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und George Russell aus England.

Allerdings schließt er ein Zukunfts-Duo Antonelli/Verstappen nicht aus.

Verstappen hat bei Red Bull einen bis 2028 laufenden Vertrag.

Antonelli/Verstappen? "Wir scheuen uns nicht"

"Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben", sagt Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall "happy".

Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.

"Man muss Kimi Zeit zum Entwickeln geben. Max ist am Zenit, kann alles", meint der Wiener Wolff über eine mögliche Fahrerpaarung des heute 19-jährigen Antonelli (19) und des 28-jährigen Verstappen.

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