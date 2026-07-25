Auch Antonelli! WM-Leader wird in Ungarn nach der Quali bestraft

Bittere Strafe für Kimi Antonelli!

Der WM-Leader verliert nach einem Vergehen unter gelber Flagge nach dem Qualifying in Ungarn drei Plätze und fällt auf den siebenten Platz zurück.

Nach der Hamilton-Strafe bekommt damit ein weiterer Spitzenpilot eine Strafe und muss am morgigen Rennsonntag für eine kleine Aufholjagd sorgen.

Antonelli nach Verstappen-Dreher unter Gelb zu schnell

Ein Dreher von Max Verstappen (Red Bull) wird dem jungen Italiener dabei zum Verhängnis. Denn Antonelli bricht seine letzte Runde in Q3 trotz der gelbgeschwenkten Flagge nicht ab und verbessert seine Rundenzeit auch noch.

Besonders bitter ist vor allem ein Umstand: Bei der Qualifikation in Spielberg brach Antonelli seine Runde nach einer, ebenfalls nach einem Dreher von Verstappen, ausgelösten gelben Flagge ab. Russell profitierte davon und holte sich letztlich nicht nur die Pole, sondern auch den Rennsieg.

Nun brach er eben seine Runde nicht ab und wurde dafür folglich bestraft.