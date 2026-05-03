DSQ! Red Bull-Pilot startet den Miami-GP aus der Boxengasse

Das ist äußerst bitter!

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar wird nach einem technischen Verstoß bei der Qualifikation am Samstag nun disqualifiziert.

Beim Franzosen fiel auf, dass der "Floor-Bib" den festgelegten Regeln der FIA nicht entsprach.

DSQ wegen zwei Millimetern

Denn das so wichtige Bauteil beim Unterboden überragte die klar definierte Grenze um knappe zwei Millimeter.

Eigentlich hätte Hadjar den Grand Prix nach der Qualifikation vom neunten Startplatz in Angriff genommen. Nun wird der zweite Red-Bull-Pilot aber von der Boxengasse aus ins Rennen gehen.

Der Große Preis von Miami beginnt übrigens wegen eines befürchteten Unwetters bereits um 19:00 Uhr (natürlich in unserem LIVE-Ticker >>>).