NEWS

Formel-1-Rennen von Miami muss vorverlegt werden

Eigentlich hätte der Grand Prix am 3. Mai um 22 Uhr (MEZ) stattfinden sollen. Prognostizierte Blitzeinschläge sorgen für eine Planänderung.

Formel-1-Rennen von Miami muss vorverlegt werden Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen und beginnt am Sonntag schon um 19:00 Uhr MESZ (im LIVE-Ticker >>>).

Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22:00 Uhr MESZ starten sollen.

Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida.

Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste das Event unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden.

Notfallplan in der Schublade

Im vergangenen Jahr zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen.

Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Oscar Piastri im McLaren gewann dann das Rennen. Diesmal startet Kimi Antonelli im Mercedes von ganz vorn - Das Ergebnis des Qualifyings >>>

Der Motorsport-Weltverband FIA sieht sich vorbereitet für die Auswirkungen durch das Klima. Man beobachte die Wetterlage sehr genau, erklärte ein Sprecher zu Beginn des Wochenendes.

Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres gebe es ohnehin einen Notfallplan, den man bei Bedarf aktivieren könne.

Mehr zum Thema

Formel 1 heute: Das Rennen in Miami

Formel 1 heute: Das Rennen in Miami

Formel 1
Erneute Mercedes-Pole! Antonelli schlägt Verstappen knapp

Erneute Mercedes-Pole! Antonelli schlägt Verstappen knapp

Formel 1
McLaren schlägt zurück! Norris gewinnt Sprint in Miami

McLaren schlägt zurück! Norris gewinnt Sprint in Miami

Formel 1
Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten

Zeitplan für den Formel-1-GP in Miami - alle Startzeiten

Formel 1
Großes Comeback von Verstappen? "Viel besser als erwartet"

Großes Comeback von Verstappen? "Viel besser als erwartet"

Formel 1
8
Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami

Norris schlägt zurück! McLaren bestimmt Sprint-Quali von Miami

Formel 1
Nächste Pole für Antonelli! "Es ist großartig"

Nächste Pole für Antonelli! "Es ist großartig"

Formel 1

Kommentare

Formel 1 Motorsport McLaren Oscar Piastri Oscar