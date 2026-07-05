Domenicali bestätigt: Ausgefallenes Rennen soll nachgeholt werden

Die Formel 1 arbeitet daran, eines der im April ausgefallenen Rennen doch noch in diesem Jahr nachzuholen.

Das bestätigt Formel-1-Boss Stefano Domenicali gegenüber Sky: "Ich hoffe, dass wir alle Voraussetzungen vorfinden - die Sicherheit unserer Leute steht natürlich an erster Stelle - damit wir dorthin reisen können."

Sowohl der Grand Prix in Saudi-Arabien als auch das Rennen in Bahrain sind aufgrund des Konflikts zwischen dem Iran und den USA abgesagt worden. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands könnte nun einer der beiden Grand Prix später im Jahr ausgetragen werden.

Entscheidung soll noch vor der Sommerpause fallen

Aufgrund des dichten Rennkalenders kommt wohl nur eine Ansetzung Anfang Oktober zwischen den Rennen in Aserbaidschan und Singapur in Frage.

Eine Entscheidung soll dazu noch in den nächsten Wochen fallen: "Ich denke, wenn es die eventuelle Möglichkeit gibt, eines der Rennen nachzuholen, die wir nicht gefahren sind, müssen wir diese Entscheidung vor der Sommerpause treffen", sagt Domenicali.

Fragezeichen auch bei Rennen im Saisonfinish

Ein Fragezeichen steht auch noch hinter den letzten beiden Rennen Ende des Jahres in Doha (QAT, 29.11.) und Abu Dhabi (UAE, 06.12.).

"Es ist die Pflicht eines guten Organisators oder Promoters, dafür zu sorgen, dass Pläne bereitstehen", so der F1-CEO, der hinzufügt: "Was das Jahresende betrifft, steht dieser Plan für uns, die Entscheidung muss bis Mitte September getroffen werden."