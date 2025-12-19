Nachwuchszentrum: Blau-Weiß Linz nimmt Verhandlungen auf

Seit Jahren ist der FC Blau-Weiß Linz auf der Suche nach einem Standort für ein mögliches Nachwuchszentrum oder eine Akademie.

Bei der Gemeinderatssitzung in Traun ist nun eine wichtige Zukunftsentscheidung gefallen: Es werden Detailverhandlungen bezüglich der Nutzung des Sportzentrums stattfinden. Das geht aus einem Bericht der "OÖN" hervor.

"Wir freuen uns sehr, dass in der Gemeinderatssitzung der Stadt Traun mit überwältigender Mehrheit der Grundsatzbeschluss zu Detailverhandlungen einer Kooperationsvereinbarung zur Nutzung des Sportareals Traun gefasst wurde. Damit wurde für uns ein enorm wichtiger erster großer Schritt in Richtung einer erheblichen Weiterentwicklung des FC Blau-Weiß Linz gemacht", teilt Geschäftsführer Christoph Peschek den "OÖN" mit.

Man wolle "den Kindern bzw. Jugendlichen optimale Rahmenbedingungen für die sportliche, schulische sowie persönliche Entwicklung ermöglichen".

Peschek sieht "Win-win-Situation" für beide Seiten

Zunächst soll ein Nachwuchszentrum entstehen, wie Peschek weiter ausführt: "Vor Ort würde ausschließlich der Trainings- und Spielbetrieb der U14-, U16- und U18 Jugendmannschaft stattfinden. Perspektivisch ist die Umwandlung des Nachwuchszentrums in eine Akademie durchaus denkbar." Er selbst sieht eine Kooperation mit der Stadt Traun als "Win-win-Situation" für beide Seiten.

Den Detailverhandlungen blickt Peschek positiv entgegen: "Ich bin mir sicher, dass wir zügig eine finale Einigung erzielen können."