Das nächste Speed-Highlight auf der Saslong! Nach dem starken Auftakt in die Saison steht heute der dritte Super-G der Herren auf dem Programm.

Mit dem Schwung aus Beaver Creek und einer beeindruckenden Team-Leistung will der ÖSV heute in Südtirol erneut ganz nach oben. LIVE-Ticker>>>

Starker ÖSV-Start im Super-G

Die Österreicher sind im Super-G derzeit das Maß der Dinge: Mit bereits vier Podestplätzen und dem Sieg von Vincent Kriechmayr in Beaver Creek startete das Team bärenstark in den Winter.

Heute geht es auf eine Piste, die dem Oberösterreicher besonders liegt. Kriechmayr hat den Super-G in Gröden bereits zwei Mal gewonnen (2019 und 2023). Kann er heute seinen dritten Sieg auf der Saslong feiern und den Vorjahressieger Marco Odermatt in die Schranken weisen? Nach der gestrigen Abfahrt sind die Erwartungen im ÖSV-Team allerdings gedämpft.

Startzeiten & Programm

Super-G Start: 11:45 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Super-G LIVE: Wer findet die schnellste Linie über die Ciaslat-Wiese? Kann Vincent Kriechmayr seine Gröden-Bilanz weiter aufpolieren?