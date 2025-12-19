NEWS

Ski LIVE: Super-G in Gröden - das aktuelle Ergebnis

Super-G Gröden LIVE: Holt Vincent Kriechmayr heute den nächsten ÖSV-Sieg auf der Saslong? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.

Ski LIVE: Super-G in Gröden - das aktuelle Ergebnis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das nächste Speed-Highlight auf der Saslong! Nach dem starken Auftakt in die Saison steht heute der dritte Super-G der Herren auf dem Programm.

Mit dem Schwung aus Beaver Creek und einer beeindruckenden Team-Leistung will der ÖSV heute in Südtirol erneut ganz nach oben. LIVE-Ticker>>>

Starker ÖSV-Start im Super-G

Die Österreicher sind im Super-G derzeit das Maß der Dinge: Mit bereits vier Podestplätzen und dem Sieg von Vincent Kriechmayr in Beaver Creek startete das Team bärenstark in den Winter.

Heute geht es auf eine Piste, die dem Oberösterreicher besonders liegt. Kriechmayr hat den Super-G in Gröden bereits zwei Mal gewonnen (2019 und 2023). Kann er heute seinen dritten Sieg auf der Saslong feiern und den Vorjahressieger Marco Odermatt in die Schranken weisen? Nach der gestrigen Abfahrt sind die Erwartungen im ÖSV-Team allerdings gedämpft.

Startzeiten & Programm

  • Super-G Start: 11:45 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Super-G LIVE: Wer findet die schnellste Linie über die Ciaslat-Wiese? Kann Vincent Kriechmayr seine Gröden-Bilanz weiter aufpolieren?

👉 Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Schlagen Kriechmayr & Co. im Super-G in Gröden zurück?

Ski LIVE: Schlagen Kriechmayr & Co. im Super-G in Gröden zurück?

Ski Alpin
Nach Sturz in Gröden: Gute Nachrichten für Möller

Nach Sturz in Gröden: Gute Nachrichten für Möller

Ski Alpin
Startliste für den Super-G der Männer in Gröden

Startliste für den Super-G der Männer in Gröden

Ski Alpin
1
Babinsky wäre als 14. "lieber nicht bester Österreicher geworden"

Babinsky wäre als 14. "lieber nicht bester Österreicher geworden"

Ski Alpin
4
50. Weltcupsieg für Odermatt bei dürftigem ÖSV-Ergebnis

50. Weltcupsieg für Odermatt bei dürftigem ÖSV-Ergebnis

Ski Alpin
5
Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
2
Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Gröden