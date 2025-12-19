Am Freitag geht in Gröden mit dem Super-G gleich der nächste Speed-Bewerb über die Bühne (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nachdem der erste Super-G in dieser Saison an Marco Odermatt gegangen war, konnte sich Vincent Kriechmayr zuletzt in Beaver Creek den Sieg sichern.

Auch der Norweger Fredrik Moeller und Kriechmayrs ÖSV-Kollegen Raphael Haaser sowie Stefan Babinsky mischten bislang vorne mit. Die erste Abfahrt am Donnerstag ging an Weltcup-Dominator Marco Odermatt, der seinen 50. Weltcupsieg feierte.

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

LIVE-Ticker: