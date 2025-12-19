NEWS

Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Gröden

Nach der Abfahrt am Donnerstag geht es in Gröden am Freitag mit dem Super-G weiter. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Gröden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Freitag geht in Gröden mit dem Super-G gleich der nächste Speed-Bewerb über die Bühne (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nachdem der erste Super-G in dieser Saison an Marco Odermatt gegangen war, konnte sich Vincent Kriechmayr zuletzt in Beaver Creek den Sieg sichern.

Auch der Norweger Fredrik Moeller und Kriechmayrs ÖSV-Kollegen Raphael Haaser sowie Stefan Babinsky mischten bislang vorne mit. Die erste Abfahrt am Donnerstag ging an Weltcup-Dominator Marco Odermatt, der seinen 50. Weltcupsieg feierte.

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

LIVE-Ticker:

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (ITA)
#18 - Peter Müller (SUI)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Super-G der Männer in Gröden

Startliste für den Super-G der Männer in Gröden

Ski Alpin
Babinsky wäre als 14. "lieber nicht bester Österreicher geworden"

Babinsky wäre als 14. "lieber nicht bester Österreicher geworden"

Ski Alpin
4
Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
2
Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
50. Weltcupsieg für Odermatt bei dürftigem ÖSV-Ergebnis

50. Weltcupsieg für Odermatt bei dürftigem ÖSV-Ergebnis

Ski Alpin
5
Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Super-G Super-G-Weltcup Vincent Kriechmayr Marco Odermatt Raphael Haaser Stefan Babinsky Fredrik Moeller Gröden