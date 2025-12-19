NEWS
Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Gröden
Nach der Abfahrt am Donnerstag geht es in Gröden am Freitag mit dem Super-G weiter. LIVE-Infos:
Am Freitag geht in Gröden mit dem Super-G gleich der nächste Speed-Bewerb über die Bühne (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nachdem der erste Super-G in dieser Saison an Marco Odermatt gegangen war, konnte sich Vincent Kriechmayr zuletzt in Beaver Creek den Sieg sichern.
Auch der Norweger Fredrik Moeller und Kriechmayrs ÖSV-Kollegen Raphael Haaser sowie Stefan Babinsky mischten bislang vorne mit. Die erste Abfahrt am Donnerstag ging an Weltcup-Dominator Marco Odermatt, der seinen 50. Weltcupsieg feierte.
