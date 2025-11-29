Lando Norris steht kurz vor der Krönung. Der britische McLaren-Pilot könnte schon vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi beim Grand Prix in Doha am Sonntag (17 Uhr im LIVE-Ticker) seinen ersten WM-Titel fixieren.

Allerdings präsentierte sich an diesem Wochenende bisher sein teaminterner WM-Rivale Oscar Piastri in Topform. Der Australier sicherte sich nämlich nach dem Sprint-Sieg am Samstagabend auch die Pole in Katar für das Hauptrennen.

Trotzdem liegt der vorzeitige WM-Titel in den eigenen Händen von Norris.

Die Szenarien für den WM-Titel von Norris

Lando Norris wird am Sonntag Weltmeister, wenn

er den GP in Katar gewinnt

er zwischen Platz zwei und Platz sieben liegt, vor Verstappen bleibt und zwei Plätze vor Piastri ins Ziel kommt

er in den Top-8 landet, vor Verstappen bleibt und Piastri die Top-10 verpasst

Piastri nach Pole: "Toller Job von uns!"

Um den WM-Weg zu durchkreuzen, sollte Piastri daher am Sonntag vor Norris die Ziellinie überqueren. Mit der Pole verschaffte er sich dafür die beste Voraussetzung.

"Toller Job von uns! Ich bin sehr glücklich", meinte Piastri im Interview nach der Qualifikation. Allerdings erwartete der Australier "ein sehr hartes Rennen" in Doha. Obendrein markierte der 24-Jährige beim entscheidenden Umlauf im Q3 mit 1:19,387 einen Rundenrekord in Katar.

Norris patzt im finalen Umlauf

Für WM-Spitzenreiter Norris war die Pole durchaus möglich. Denn der Brite erzielte zunächst im ersten Versuch im Q3 die Bestzeit vor Piastri.

Allerdings leistete sich der siebenfache Saisonsieger im finalen Umlauf einen Fahrfehler und musste seine Runde folglich abbrechen und verlor noch die Pole an seinen WM-Dauerrivalen.

"Ich hatte etwas Untersteuern und wäre fast von der Strecke abgekommen", stellte der 26-Jährige fest. "Das war schade, aber so ist es nun mal", fügte er hinzu.

Verstappen nach der Pole: "Ziemlich weit entfernt"

Der Niederländer musste sich schließlich hinter dem McLaren-Duo einreihen und blieb knapp vor George Russell (Mercedes).

"Dieses Qualifying war etwas besser", bilanzierte der vierfache Champion. Allerdings steht der Red Bull-Star am Sonntag dennoch vor einer wohl großen Herausforderung. "Wir waren immer noch ziemlich weit entfernt", betonte Verstappen.

Besondere Boxenstopp-Regel beim Grand Prix

Eine besondere Regel könnte beim Hauptrennen für zusätzliche Spannung sorgen. Denn die Piloten dürfen aus Sicherheitsgründen nur maximal 25 Runden auf einem Reifensatz absolvieren.

Da beim GP in Doha nun 57 Runden angesetzt sind, muss das gesamte Fahrerfeld zwei Pflichtboxenstopps einlegen. Grund dafür: Der starke Reifenabbau in den Vorjahren in Katar.

Auch beim GP in Monaco wurden in dieser Saison bereits zwei Pflichtboxenstopps eingeführt. Allerdings hätte dies lediglich zu mehr Rennaction führen sollen.