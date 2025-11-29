-
NEWS
Formel 1 heute: Sprint in Katar
Gibt es beim Sprintrennen in Katar schon einen Ausschlag in Richtung der WM-Entscheidung? LIVE-Infos:
In Katar steht ein Sprint-Wochenende der Formel 1 an. In der engen WM-Entscheidung zählt jeder Punkt.
Die Pole für das kurze Rennen hat sich McLaren gesichert - allerdings Oscar Piastri und nicht Lando Norris, der in der WM derzeit die Nase vorne hat.
Der Brite steht hinter Landsmann George Russell im Mercedes auf Startplatz drei, während Max Verstappen nur von Startplatz sechs in den Sprint geht (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).