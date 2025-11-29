Piastri erobert die Pole in Katar

Nächster Erfolg für Oscar Piastri in Katar!

Der McLaren-Pilot holt sich nach dem Sprint-Sieg auch die Pole für das Hauptrennen am Sonntag. Der Australier setzt sich in der letzten Runde noch vor den WM-Spitzenreiter Lando Norris (McLaren/+0,108). Dabei muss der Brite seinen letzten Run frühzeitig abbrechen.

Verstappen hinter den McLaren in der zweiten Startreihe

Max Verstappen (Red Bull/+0,264) landet hinter den beiden McLaren auf dem dritten Platz. Dahinter folgt das Mercedes-Duo um George Russell (4./+0,275) und Kimi Antonelli (5./+0,459).

Es folgt ein weiteres starkes Ergebnis von Isack Hajdar (Racing Bulls/6.) sowie Carlos Sainz (Williams/7.), Fernando Alonso (Aston Martin/8.), Pierre Gasly (Alpine/9.) und Charles Leclerc (Ferrari/10.).

Hingegen verpasst Nico Hülkenberg (11./Sauber) ganz knapp hinter Hadjar (+0,007) das dritte Quali-Segment. Neben dem Deutschen verpassen Liam Lawson (12./Racing Bulls), Oliver Bearman (13./Haas), Gabriel Bortoleto (14./Sauber) und Alexander Albon (15./Williams) das Q3.

Nächster tiefer Nackenschlag für Hamilton

Für Lewis Hamilton setzt es indes nach dem bisher bereits bitteren Wochenende in Katar einen weiteren tiefen Nackenschlag. Für den Rekordchampion endet die Qualifikation schon in Q1 am 18. Platz.

Zudem ist auch für Yuki Tsunoda (16./Red Bull) bereits nach dem ersten Quali-Segment der Arbeitstag zu Ende. Auch Esteban Ocon (17./Haas), Lance Stroll (19./Aston Martin) und Franco Colapinto (20./Alpine) scheitern am Einzug in das Q2.

Der vorletzte Grand Prix der Saison steigt am Sonntag um 17:00 Uhr (im LIVE-Ticker). Dabei könnte Norris mit einem Rennsieg bereits seinen ersten WM-Titel fixieren.