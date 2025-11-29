NEWS

Souverän! Piastri schnappt sich den Sprint-Sieg in Katar

Der Australier fährt einem souveränen Sprint-Sieg entgegen. Norris muss sich hinter Russell mit dem dritten Platz zufrieden geben. Damit kann Piastri den WM-Rückstand zu Norris leicht verkürzen.

Oscar Piastri sichert sich in souveräner Manier den Sprint-Sieg in Katar.

Der McLaren-Pilot bleibt nach der Pole über den gesamten Sprint in Führung und kontrolliert das Renngeschehen. George Russell (Mercedes) verteidigt ebenso seinen zweiten Platz vor dem WM-Leader Lando Norris.

Verstappen verpasst das Sprint-Podium

Max Verstappen verbessert sich um zwei Plätze und reiht sich schließlich am vierten Rang ein. Dahinter komplettieren Kimi Antonelli (Mercedes/5.), Yuki Tsunoda (Red Bull/6.), Fernando Alonso (Aston Martin/7.) und Carlos Sainz (8./Williams) die Top-8 und sammeln WM-Punkte.

Für die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (13.) und Lewis Hamilton (17.) verläuft der Sprint hingegen enttäuschend.

Damit bleibt Norris (396) mit nun einem Vorsprung von 22 Zählern auf Piastri (374) deutlich in Führung. Verstappen (371) liegt nun 25 Zähler hinter dem Briten.

Das Qualifying zum morgigen Grand Prix von Katar erfolgt um 19:00 Uhr.

