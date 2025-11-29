NEWS

Formel 1 LIVE: Qualifying in Katar

Nach dem Sprint ist vor dem Qualifying: Wer schnappt sich die Pole-Position? LIVE-Infos:

Beim Grand Prix von Katar gibt es am "Super-Samstag" den nächsten Höhepunkt des Wochenendes. Nach dem Sprintrennen folgt das Qualifying für das Rennen am Sonntag - ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Den Sprint-Sieg holte sich in souveräner Manier der McLaren-Pilot Oscar Piastri vor George Russell im Mercedes und Teamkollege Lando Norris. Max Verstappen musste sich mit Rang vier begnügen (>>> zum Sprint-Bericht).

Piastri machte damit zwei WM-Zähler mehr als Norris. Dennoch bleibt Norris (396) mit 22 Punkten derzeit deutlich vor Piastri (374). Verstappen (371) ist nun 25 Zähler hinter Norris.

Das Qualifying im LIVE-Ticker:

1
