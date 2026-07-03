Weil er ein auf Anweisung von Präsident Donald Trump renoviertes Wasserbecken in Washington beschädigt haben soll, drohen einem ehemaligen US-Olympiateilnehmer bis zu zehn Jahre Haft.

Gegen David Hearn wurde Anklage wegen Beschädigung von öffentlichem Eigentum erhoben, wie Staatsanwältin Jeanine Pirro mitteilte.

Der 67-Jährige ist einer von mehreren Menschen, die wegen mutmaßlicher Beschädigung von Trumps Prestige-Projekt "Reflecting Pool" festgenommen worden waren.

Hearn beteuert Unschuld

Hearn weist die Vorwürfe zurück. Mit der Anklage wegen Beschädigung von öffentlichem Eigentum am Donnerstag drohen Hearn nun bis zu zehn Jahre Haft. Er hatte der "Washington Post" nach seiner vorübergehenden Festnahme berichtet, dass er lediglich während einer Fahrradtour an dem großen Wasserbecken angehalten habe, um sich die von Trump in Auftrag gegebene Renovierung selbst anzusehen.

Nachdem er sich hinuntergebeugt hatte, um ein Stück der sich ablösenden blauen Farbe zu berühren, sei er festgenommen worden.

"Ich habe nichts zerstört, kaputtgemacht oder abgepellt", sagte der frühere Kanu-Sportler. Er hatte für die USA dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Der sogenannte "Reflecting Pool" ist ein Wahrzeichen Washingtons und ein beliebtes Fotomotiv. Darin spiegeln sich das Lincoln-Denkmal und der Obelisk zum Gedenken an den ersten US-Präsidenten George Washington.

Trump ließ Becken mit Pool-Farbe anstreichen

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1922 färben Algen das Wasser in dem Pool allerdings regelmäßig grün. Was Enten freut, hatte Trump vor den derzeitigen Feiern zum 250. Gründungstag der USA erzürnt. Er ließ das Becken deshalb entleeren und den grauen Boden mit Pool-Farbe anstreichen, um ihn "amerikaflaggen-blau" leuchten zu lassen.

Presseberichten zufolge kostete die Renovierung rund 14 Millionen Dollar (etwa zwölf Millionen Euro). Als das Wasser am 4. Juni wieder eingelassen wurde, erklärte das Weiße Haus, Washington sehe "besser aus denn je".

Doch dann kehrten die Algen in das 610 Meter lange Becken zurück und färbten das Wasser wieder schlammig-grün. Außerdem blätterte die blaue Pool-Farbe an vielen Stellen wieder ab. Trump macht Vandalismus dafür verantwortlich, Belege dafür legte er aber nicht vor.