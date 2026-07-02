BREAKING: @daniholgado96 moves up to #MotoGP with @gresiniracing from 2027 🚨#MotoGP pic.twitter.com/Wz7pbvC7X5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 2, 2026
Ducati befördert ehemaliges KTM-Talent in die MotoGP
Der 21-Jährige bringt viel Potenzial mit und konnte bereits drei Moto2-Rennen für sich entscheiden. Nun avanciert er zum ersten MotoGP-Rookie 2027.
Gresini Racing geht 2027 mit einem Rookie an den Start!
Wie am Donnerstag bekannt wird, befördert das Satellitenteam von Ducati den 21-jährigen Daniel Holgado, der derzeit für CFMOTO Aspar in der Moto2 am Start ist, in die Königsklasse.
Der Spanier ist damit der erste Rookie für die kommende MotoGP-Saison. Im laufenden Moto2-Jahr stehen bei Holgado bereits ein Sieg und ein dritter Platz zu Buche.
Mit fünf Podestplätzen - davon zwei Siege - wurde er 2025 zum Rookie of the Year in der Moto2 gekürt. 2024 krönte sich Holgado auf einer GasGas zum Vizeweltmeister der Moto3, fuhr insgesamt vier Jahre mit KTM-Unterstützung in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM.