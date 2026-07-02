Ducati befördert ehemaliges KTM-Talent in die MotoGP

Gresini Racing geht 2027 mit einem Rookie an den Start!

Wie am Donnerstag bekannt wird, befördert das Satellitenteam von Ducati den 21-jährigen Daniel Holgado, der derzeit für CFMOTO Aspar in der Moto2 am Start ist, in die Königsklasse.

Der Spanier ist damit der erste Rookie für die kommende MotoGP-Saison. Im laufenden Moto2-Jahr stehen bei Holgado bereits ein Sieg und ein dritter Platz zu Buche.

Mit fünf Podestplätzen - davon zwei Siege - wurde er 2025 zum Rookie of the Year in der Moto2 gekürt. 2024 krönte sich Holgado auf einer GasGas zum Vizeweltmeister der Moto3, fuhr insgesamt vier Jahre mit KTM-Unterstützung in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM.