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Ducati befördert ehemaliges KTM-Talent in die MotoGP

Der 21-Jährige bringt viel Potenzial mit und konnte bereits drei Moto2-Rennen für sich entscheiden. Nun avanciert er zum ersten MotoGP-Rookie 2027.

Ducati befördert ehemaliges KTM-Talent in die MotoGP Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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Wie am Donnerstag bekannt wird, befördert das Satellitenteam von Ducati den 21-jährigen Daniel Holgado, der derzeit für CFMOTO Aspar in der Moto2 am Start ist, in die Königsklasse.

Der Spanier ist damit der erste Rookie für die kommende MotoGP-Saison. Im laufenden Moto2-Jahr stehen bei Holgado bereits ein Sieg und ein dritter Platz zu Buche.

Mit fünf Podestplätzen - davon zwei Siege - wurde er 2025 zum Rookie of the Year in der Moto2 gekürt. 2024 krönte sich Holgado auf einer GasGas zum Vizeweltmeister der Moto3, fuhr insgesamt vier Jahre mit KTM-Unterstützung in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM.

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