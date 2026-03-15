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Antonelli schreibt Geschichte mit Sieg in China

Andrea Kimi Antonelli feiert seinen ersten Karriere-Sieg in der Formel 1. Für Italien ist es der erste Rennsieg nach 20 Jahren. Ferrari-Zweikampf um das Podium.

Antonelli schreibt Geschichte mit Sieg in China Foto: © GETTY
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Nächster Jubelsturm von Mercedes!

Die "Silberpfeile" feiern nach Australien den zweiten Doppelsieg im zweiten Saisonrennen.

Dieses Mal sichert sich Andrea Kimi Antonelli nach der Pole-Position auch den Rennsieg. Damit ist der 19-Jährige der erste Italiener nach Giancarlo Fisichella in Malaysia 2006, der einen Grand Prix in der Königsklasse des Motorsports für sich entscheidet.

Dahinter belegt George Russell (Mercedes/+5,515) den zweiten Platz. Lewis Hamilton entscheidet das interne Ferrari-Duell mit Charles Leclerc für sich und komplettiert das Podium (+25,267). Für den Briten ist es die erste Podiumsplatzierung für die "Scuderia", nachdem er die gesamte letzte Saison ohne Top-3-Platz blieb.

Oliver Bearman (5./Haas), Pierre Gasly (6./Alpine), Liam Lawson (7./Racing Bulls), Isack Hadjar (8./Red Bull), Carlos Sainz (9./Williams) und Franco Colapinto (10./Alpine) komplettieren die Top-10.

Ferrari mit dem nächsten Power-Start, McLaren-Drama

Dabei glänzt Ferrari zunächst mit dem nächsten Top-Start! Hamilton setzt sich gegen Antonelli an die Spitze.

Für McLaren ist der Arbeitstag hingegen sowohl beim amtierenden WM-Champion Lando Norris als auch bei Oscar Piastri schon vor dem Rennstart zu Ende.

Russell fällt indes zwischenzeitlich sogar hinter beide Ferrari-Piloten zurück. Antonelli holt sich die Führung aber gegen Hamilton auf der Gegengerade in Runde 2 schon wieder zurück. Auch Russell profitiert vom starken Mercedes-Antrieb und sorgt nach vier Runden wieder für eine Doppelspitze der "Silberpfeile".

Stroll löst Safety-Car aus, Ferrari übt Druck auf Mercedes aus

Nach zehn Runden kommt es zur einzigen Safety-Car-Phase. Lance Stroll (Aston Martin) rollt nach Problemen mit seiner Batterie aus. Mercedes und Ferrari nutzen dies logischerweise für den ersten und einzigen Boxenstopp aus.

Allerdings haben die Mercedes-Piloten nach dem Reifenwechsel auf die harte Mischung zunächst große Gripprobleme. Russell verliert beide Positionen an das Ferrari-Duo. Hamilton versucht in der Folge auch Antonelli anzugreifen, aber der Italiener verteidigt die Spitzenposition.

Daraufhin entwickelt sich ein großes internes Duell zwischen den Ferrari-Piloten. Dabei kämpfen Hamilton und Leclerc äußerst fair, aber intensiv um den zweiten Platz. Beide Mercedes-Piloten profitieren natürlich davon. Schließlich überholt Russell sowohl Hamilton als auch Leclerc und stellt die Mercedes-Doppelführung wieder her.

Letztlich kontrolliert Antonelli seine Führung bis zur Ziellinie und pilotiert seinen Mercedes-Boliden zum Rennsieg. Hinter Russell verteidigt Hamilton seinen dritten Platz vor Leclerc.

Verstappen scheidet vor der Schlussphase aus

Für Max Verstappen endet der GP hingegen vorzeitig. Der Red-Bull-Star stellt seinen Boliden nach 46 Runden und zehn Umläufe vor dem Rennende in der Boxengasse ab. Zu diesem Zeitpunkt liegt er auf der sechsten Position.

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