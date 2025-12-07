"Lando rast zum Ruhm" - Die Pressestimmen zum Norris-Triumph

Lando Norris beendet die Titel-Ära von Max Verstappen in der Formel 1.

Die internationale Presse verneigt sich vor dem McLaren-Fahrer:

England

"Guardian": "Lando Norris hat seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft mit einer mutigen, nervenstarken Fahrt gewonnen, die nicht wenig Tapferkeit erforderte, um sie mit dem dritten Platz beim Grand Prix von Abu Dhabi zu besiegeln."

"The Sun": "Lando Norris ist F1-WELTMEISTER und bricht in Tränen aus, nachdem er Max Verstappen den Titel wegschnappte. Nach dem Erfolg seines Teams in der Konstrukteurswertung feiert er nun einen Doppelsieg."

"Daily Mail": "Lando rast zum Ruhm... Der 26-jährige britische Rennfahrer küsst seine Model-Freundin Magui Corceiro und umarmt seine überglückliche Mutter, nachdem er das spannende letzte Rennen der Saison überstanden hat."

"Independent": "Lando Norris hat nach einem spannenden und packenden Finale beim Grand Prix von Abu Dhabi seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel gewonnen. Der 26-Jährige aus Somerset, der einen Podiumsplatz benötigte, um sich den Titel zu sichern, wurde hinter Max Verstappen und Oscar Piastri Dritter und lag damit nur zwei Punkte vor dem Niederländer."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Der Sieg im letzten Rennen als krönender Abschluss dieser außergewöhnlichen Aufholjagd in dieser Saison reichte Max Verstappen nicht aus. Lando Norris genügte ein dritter Platz, um zum ersten Mal in seiner Karriere Formel-1-Weltmeister zu werden und seinem McLaren mit nur zwei Punkten Vorsprung den ersten Erfolg in der Fahrerwertung seit 2008 zu bescheren."

"Tuttosport": "Norris ist zum ersten Mal Weltmeister und McLaren feiert!"

"Corriere della Sera": "In Abu Dhabi holt McLaren dank der Strategien und der Hartnäckigkeit von Norris den Fahrertitel. Verstappen wird um zwei Punkte geschlagen."

Spanien

"Marca": "Lando Norris ist der neue Weltmeister und Großbritannien gewinnt seine Vormachtstellung in der Formel 1 zurück, die es 2021 verloren hatte, als Max Verstappen eine spektakuläre Siegesserie startete, die nun unterbrochen wurde."

"Mundo Deportivo": "Lando Norris hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Er sagte, sein größtes Ziel im Leben sei es nicht, Champion zu werden, sondern glücklich zu sein. Aber das war gelogen. Er wollte nur den Druck der Medien und der Öffentlichkeit von sich nehmen."

"As": "Verstappen ging an den Start, um das Rennen zu gewinnen und Norris, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und genau das geschah bei einem GP von Abu Dhabi, der von angespannter Ruhe geprägt war und außer dem Feuerwerk, mit dem Landos erster Titel in der Formel 1 gefeiert wurde, keine wirklichen Höhepunkte bot."

Niederlande

"De Telegraaf": "Verstappen gewann in Abu Dhabi sein achtes Rennen der Saison, verpasste aber letztendlich den Weltmeistertitel um nur zwei Punkte. Norris wurde hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri Dritter. Für den englischen Fahrer reichte das gerade aus, um sich den Titel zu sichern."

"AD": "Nach 1.457 Tagen ist Max Verstappen nicht mehr Formel-1-Weltmeister. In einem Grand Prix von Abu Dhabi, der die Welt bis zum bitteren Ende in Atem hielt, gewann Verstappen zwar, aber es reichte nicht für seinen fünften Titel. Lando Norris wurde Dritter, blieb damit zwei (!) Punkte vor Verstappen und ließ nach wochenlangem Druck allen Emotionen freien Lauf."

"NRC": "Norris entthront Verstappen als Weltmeister trotz dessen Sieg in Abu Dhabi."

Schweiz

"Blick": "Red-Bull-Sieg nützt nichts. König Norris entthront Verstappen... Der McLaren-Brite behält beim Saisonfinale in Abu Dhabi die Nerven, ist nicht auf Schützenhilfe angewiesen."

"Berner Zeitung": "Hochspannung beim Formel-1-Finale... Norris wird hart und unfair bedrängt – doch er holt den WM-Titel in extremis... Zeitweise sieht es gar nicht gut aus für den jungen Briten, zumal Rivale Max Verstappen das Rennen dominiert. Doch er rettet 2 Punkte Vorsprung ins Ziel."