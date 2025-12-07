NEWS

Helmut Marko sorgt mit kryptischer Aussage für Spekulationen

Der Motorsportberater von Red Bull Racing deutet womöglich seinen Formel-1-Abschied an. Auch Verstappen lässt sich nichts entlocken.

Helmut Marko sorgt mit kryptischer Aussage für Spekulationen Foto: © GETTY
Für Red Bull Racing wurde es trotz aller Hoffnungen nichts mit dem Weltmeistertitel.

Mit Saisonende könnte dem österreichisch-britischen Team ein prominenter Abgang drohen. Motorsportberater Helmut Marko sorgt beim Interview mit "Sky" nach dem Rennen in Abu Dhabi für Spekulationen.

Als Moderator Peter Hardenacke ihm am Ende des Interviews einen erholsamen Urlaub wünscht und meint: "Wir sehen uns nächste Saison", antwortet Marko nur knapp: "Vielleicht."

Mehr will der 82-Jährige an dieser Stelle nicht sagen – ein Satz, der sofort Spekulationen auslöst. Experte Ralf Schumacher interpretiert die Szene prompt: "Da hat er vielleicht etwas verraten."

Auch Max Verstappen lässt sich bei seiner Medienrunde nichts zu einem möglichen Rücktritt Markos entlocken. Die Frage, ob er noch weiter mit Marko zusammen arbeiten wird, beantwortet er mit: "Ich hoffe es, ja. Da müssen sie ihn fragen."

