McLaren: Kracht es in Spielberg erneut?

In Kanada ereignete sich im teaminternen Duell bei McLaren das, was für viele nur eine Frage der Zeit war.

Erst wenige Tage vor dem Zwischenfall meinte Lando Norris noch: "Irgendwann wird etwas passieren." Nur Tage später sollten sich seine Worte bewahrheiten.

Es krachte zwischen den zwei jungen, hungrigen Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Letzterer nahm die Schuld prompt auf sich und entschuldigte sich in Bälde bei seinem Teamkollegen. Auch in Interviews verloren die Beiden kein böses Wort übereinander - die in der Formel 1 oft so hochkochenden Emotionen oder gegenseitige Schuldzuweisungen blieben gänzlich aus.

Dennoch kann man sich nun die Frage stellen: Bleibt es bei diesem einmaligen Vorfall, oder wird die Stimmung bei McLaren, selbst wenn sie es (noch) nicht medial zeigen, nun unruhiger?

Der Weg zum WM-Favoriten

Fest steht: McLaren ist in dieser Saison das Maß der Dinge. Fast 200 Punkte Vorsprung in der Team-WM-Wertung, Doppelführung in der Fahrer-WM-Wertung, sieben von bisher neun möglichen Grand-Prix-Siegen - diese Zahlen können sich sehen lassen. Auch in Spielberg gilt McLaren als das Team, welches es zu schlagen gilt.

Ein kurzer Exkurs in die Vergangenheit, der die beachtliche Entwicklung des britischen Teams verdeutlichen soll: Im Jahr 2017 beendete McLaren die Team-WM nur auf dem schwachen neunten Platz, 2021 und 2023 mauserte man sich zum "Best of the rest" hinter den drei Top-Teams Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari.

2023 war man vor allem gegen Saisonende fast schon Stammgast auf dem Podest. Im vergangenen Jahr schaffte McLaren erstmals seit 1998 nach einem langen, harten Zweikampf mit Red Bull den großen Wurf und wurde Konstrukteurs-Weltmeister.

In die Saison 2025 ging man als Favorit hinein, diese Rolle sollte sich in den bisherigen Rennen teils sehr eindrucksvoll bestätigen.

Leichte Schwächen in Kanada - und in Spielberg?

In Spielberg sind die Vorzeichen nun etwas anders. Nach dem lange prophezeiten Kracher zwischen Oscar Piastri und Lando Norris in Kanada dürften wirklich alle Augen auf das McLaren-Duo gelegt werden.

Zudem war es in Montreal die Premiere: Erstmals in diesem Jahr war kein McLaren-Pilot auf dem Stockerl zu finden. Vor allem im Qualifying hatten sowohl Piastri als auch Norris mit dem MCL39 zu kämpfen.

Teamchef Andrea Stella meint: "Ich denke, einer der Gründe, warum diese Strecke für uns etwas schwierig war, ist, dass es hier zwar langsame Kurven gibt, aber vor allem viele Brems- und Traktionszonen. Es gibt kaum eine Phase, in der du durch eine Kurve rollst. Du bist entweder auf der Bremse oder auf dem Gas. Und in beiden Situationen haben wir uns anfangs etwas schwergetan."

Spielberg dürfte dem Auto des WM-Leaders aber mehr liegen, denn dort gibt es deutlich weniger solcher Streckenabschnitte, das Layout des Red Bull Rings ist fließender als jenes in Montreal.

Es wäre jedenfalls höchste Zeit für einen Erfolg am Red Bull Ring. Der letzte McLaren-Triumph datiert auf den 13. Mai 2001, als David Coulthard auf der damals noch als A1-Ring benannten Strecke als Erster ins Ziel kam.

Wie groß ist das Konfliktpotenzial?

Zwar sollte die Strecke dem McLaren liegen, allerdings dürfte es nach dem Crash in Kanada teamintern zumindest Diskussionsbedarf gegeben haben. Eine leichte Spannung wird es wohl auch in der Steiermark noch geben.

Es wird also spannend zu beobachten sein, wie die "Papayas" das Rennwochenende in Österreich angehen werden. Laut Stella wolle man den beiden Fahrern weiterhin "freie Fahrt" geben, sprich, von Teamordern absehen. Man verlange aber mehr Vorsicht.

Ob sich die zwei daran halten werden? Gerade Norris steht ein wenig unter Zugzwang, durch den Fauxpas in Kanada büßte der Brite einige Punkte auf den WM-Führenden - Teamkollege Piastri - ein, so fehlen ihm nun 22 Zähler.

Bleibt also abzuwarten, ob Norris aus seinem Fehler in Montreal gelernt hat, oder ob es zwischen den Teamkollegen erneut hitzig wird.

