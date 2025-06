Warum sich Max Verstappen in Spielberg im Zaum halten sollte

Für Max Verstappen wird der Große Preis von Österreich in vielerlei Hinsicht etwas Spezielles.

Jahr für Jahr finden tausende "Oranjes" den Weg nach Spielberg, um den mittlerweile vierfachen Champion zu unterstützen. Dabei sorgen die niederländischen Fans stets für gute Stimmung, und das von der Strecke über die Campingplätze bis zu den Unterkünften im Umkreis. Für Verstappens Team Red Bull Racing ist es zudem das Heimrennen im Kalender, schließlich ist es mit österreichischer Lizenz unterwegs.

Heuer bringt der Grand Prix aber auch aus rein sportlicher Sicht Besonderheit für den 27-Jährigen mit, denn: Verstappen hält bei bereits elf Strafpunkten. Die Brisanz dahinter: Holt er sich in der Steiermark einen weiteren, den zwölften Strafpunkt, droht ihm eine harte Konsequenz.

Verstappen droht Sperre

In der Formel 1 kommt es bekanntlich an jedem Rennwochenende meist nicht nur einmal vor, dass die FIA Strafen verteilt. Oft sind dies aber nur Grid-Penalties (z.B. wenn der Motor nach dem erreichten Limit ein weiteres Mal am selben Auto getauscht wird) oder Zeitstrafen, die im Rahmen eines Boxenstopps abgesessen oder am Rennende auf die Endzeit des betroffenen Fahrers addiert werden.

Vor allem für Fahrer, die sich gerne öfters zu Vergehen (auf der Strecke) hinreißen lassen, gibt es das System mit Strafpunkten, welches im Jahr 2013 eingeführt wurde. Die Strafpunkte, die etwa bei Kollisionen im Renngeschehen, dem Abkürzen oder Überfahren von Streckenabgrenzungen sowie Ignorieren von Signalen mit Flaggen ausgeteilt werden, werden dann grob gesagt auf die Superlizenz des Fahrers angerechnet.

Sammelt ein Pilot zwölf Strafpunkte, darf er am nächsten Grand Prix nicht teilnehmen. Danach fängt man wieder bei 0 Strafpunkten an. Die sogenannten "Penalty Points" bleiben ein Jahr bestehen, ehe sie verfallen. In der Saison 2024 hat es Kevin Magnussen (Haas) geschafft, zwölf Strafpunkte zu erreichen und musste infolgedessen sein Cockpit in Aserbaidschan räumen.

Volles Risiko oder doch Halbgas in Spielberg?

Verstappen steht derzeit bei elf Strafpunkten. Zwei Stück davon verlieren erst nach dem Großen Preis von Österreich, genauer gesagt nach dem 30. Juni, an Gültigkeit. Sollte sich der Niederländer also in Spielberg nur einen weiteren Strafpunkt einhandeln, müsste er in Silverstone zuschauen.

Ob sich der 27-Jährige davon beeindrucken lässt? Wohl eher nicht. Schon vor dem Rennen in Kanada, wo er bei elf Strafpunkten hielt, meinte er: "Ich kann ja jetzt nur schwer jedem Zweikampf aus dem Weg gehen. Ich werde einfach so fahren, wie ich das immer tue. Ich vertraue mir selbst."

Mit dieser Strategie wird er vermutlich auch in Spielberg an die Sache rangehen. Im Vorjahr war der Österreich-GP ein äußerst turbulenter, mit einem harten Kampf zwischen Verstappen und dessen damals größten WM-Rivalen Lando Norris. Kurz vor Schluss krachte es, Norris musste das Rennen beenden, Verstappen konnte es fortsetzen.

Schafft es der Niederländer, sich bei seinem gefühlt zweiten Heimrennen im Zaum zu halten, kann er sich hinsichtlich der Strafpunkte und einer möglichen Sperre ein wenig entspannen. Denn im vergangenen Jahr erhielt er sowohl eine Zeitstrafe von zehn Sekunden als auch zwei Strafpunkte für den Zwischenfall mit Norris. Diese zwei Punkte würden nach ihrem einjährigen Jubiläum, also dem 30. Juni, wegfallen. Dann hätte Verstappen nur mehr neun Strafpunkte.

Doch auch im Falle dessen wäre er wohl weiterhin Spitzenreiter im Fahrerfeld.

Aktuelle Übersicht der Strafpunkte aller Fahrer:

11 6 4 3 2 1 Max Verstappen Liam Lawson Nico Hülkenberg Lando Norris Carlos Sainz George Russell Oscar Piastri Lance Stroll Yuki Tsunoda Oliver Bearman Franco Colapinto Alexander Albon Fernando Alonso

Alle nicht in der Tabelle aufgezählten Fahrer haben aktuell eine weiße Weste.

Man darf gespannt sein, ob es beim Österreich-GP in diesem Jahr ähnlich hitzig wird wie zuletzt. Die Wettervorhersage stimmt dafür auf jeden Fall.

Das Geschehen beim Rennen in Spielberg kannst du im LAOLA1-Live-Ticker selbstverständlich verfolgen. Unter "GP von Österreich" findest du oben im Menü zudem alle wichtigen Informationen zum Motorsportfest in der Steiermark.

