Der unrühmlichste Spielberg-Moment: "Ich wollte meine Chancen..."

Es war eines der sportlich unrühmlichsten Kapitel der gesamten Formel-1-Geschichte, und es wurde in Spielberg geschrieben.

2002 überließ Rubens Barrichello seinem Ferrari-Teamkollegen Michael Schumacher auf der Zielgeraden den Sieg.

Eine Farce, von der sich die F1-Karriere des Brasilianers - die noch bis 2011 andauern sollte - nie richtig erholen sollte. Zu eingebrannt der Status als brave Nummer zwei.

Er selbst rang in diesen letzten Runden mit sich, fasste die Entscheidung, Folge zu leisten, zähneknirschend.

"Wenn mir jemand sagt, dass er das nicht gemacht hätte..."

Mit 24 Jahren Abstand ist der nun 54-Jährige milder mit sich selbst und seinem Schicksal.

"Der einzige Grund war, dass ich meine Chancen bei Ferrari wollte", blieb seine Hoffnung, dass gute Taten auch einmal zurückkommen.

So wirklich sollte das nicht geschehen, auch wenn im selben Jahr noch vier Siege folgten. Bis zum Ferrari-Abgang nach 2005 blieb Barrichello "Schumis Wasserträger".