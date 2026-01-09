NEWS

Die Präsentationstermine aller Formel-1-Teams 2026

Elf Teams treten in der Saison 2026 unter neuem Reglement an. Ihre runderneuerten Autos stellen sie an diesen Tagen vor. Die Übersicht:

Die Präsentationstermine aller Formel-1-Teams 2026 Foto: © GETTY
Noch zwei Monate müssen sich Motorsport-Fans gedulden, bis die Formel 1 am ersten vollen März-Wochenende in die Saison 2026 startet.

Die Winterpause bietet immer auf andere Art und Weise Spannung, denn die neuen Autos werden nach und nach präsentiert. Dieses Jahr ist mit besonderen Erwartungen geladen, denn dank eines neuen Reglements wird sich die Optik der Autos wieder einmal stärker verändern.

Zu viel darf allerdings nicht erwartet werden: Speziell zu Beginn eines neuen Reglements wollen sich die Teams nicht in die Karten blicken lassen. Wirklich präsentiert wird also in den meisten Fällen wohl nur die Lackierung, der einsatzfertige Bolide wird dann erst zu Beginn der Saison zu sehen sein.

Eine besondere Art der Präsentation hat sich US-Neuling Cadillac einfallen lassen: Die Optik des Erstlingswerks wird während des Super Bowls in einem TV-Werbespot gezeigt.

Einzig noch offen ist der Präsentationstermin von Weltmeister McLaren.

Team

Datum

Ort

Red Bull Racing

15.01.

Detroit

Racing Bulls

15.01.

Detroit

Haas

19.01.

online

Audi

20.01.

Berlin

Mercedes

22.01.

online

Ferrari

23.01.

Maranello

Alpine

23.01.

Barcelona

Williams

03.02.

Grove

Cadillac

08.02.

TV-Spot während der Super Bowl

Aston Martin

09.02.

offen

McLaren

offen

offen

