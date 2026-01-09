Arsenal-Star entschuldigt sich nach unsportlichem Verhalten

Arsenal-Fußballer Gabriel Martinelli bat für seine unsportliche Aktion gegen Liverpools Conor Bradley in der Nachspielzeit des 0:0 am Donnerstagabend um Entschuldigung.

"Ich bedaure mein Verhalten sehr und wünsche Conor eine schnelle Genesung", erklärte der Brasilianer in den sozialen Medien. Bradley war nach einem Foul an der Auslinie zu Boden gegangen, worauf Martinelli erst den Ball auf ihn fallen ließ und ihn dann unsanft über die Linie zu schieben versuchte.

Im Finish des torlosen Remis zwischen dem Tabellenführer der Fußball-Premier-League und dem Meister aus Liverpool vermutete Martinelli offenbar Zeitschinden und verlor daraufhin die Nerven.

"Ich habe ihn um Entschuldigung gebeten"

"Conor und ich haben einander geschrieben, ich habe bei ihm um Entschuldigung gebeten. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht verstanden, dass er sich ernsthafter wehgetan hat", ließ Martinelli wissen. Nach der Aktion kam es zu einer Rudelbildung, mehrere Liverpool-Spieler traten als Rächer auf den Plan.

Martinellis Verhalten erregte viel Kritik, unter anderem von Experten wie Roy Keane und Gary Neville, Liverpool-Coach Arne Slot hielt sich hingegen eher zurück.

Er fürchte "das Schlimmste" für Bradley, erklärte der Niederländer und versuchte, sich Martinellis Aktion zumindest zu erklären. "Ich bin hundertprozentig sicher, dass er das nicht gemacht hätte, wenn er von der Verletzung gewusst hätte", sagte Slot.